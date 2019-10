Brexit, Anschlag in Halle, türkische Militäroperation, EU-Beitritt: Schwerpunkte der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, 21.-24.10.

Berlin (ots) - In der Plenarsitzung des Europäischen Parlamentsvom 21. bis 24. Oktober 2019 in Straßburg stehen unter anderemfolgende Themen auf dem Programm:Bilanz der Juncker-KommissionAm Dienstagmorgen werden die Abgeordneten eine Bestandsaufnahmeder Arbeit der Juncker-Kommission während der vergangenen fünf Jahrevornehmen. http://ots.de/9cNzTeBrexit, Haushalt, Klima: Debatte zur Bilanz des jüngstenEU-GipfelsAm Dienstagmorgen werden die Abgeordneten die Ergebnisse desTreffens der EU-Staats- und Regierungschefs vom 17. bis 18. Oktobererörtern. http://ots.de/kjuY7hEU-Investitionen 2020: Eine Brücke ins Europa der ZukunftDas Parlament wird am Mittwoch seinen Standpunkt zum EU-Haushaltdes nächsten Jahres festlegen. Schwerpunkte sind Klimawandel,Jugendarbeitslosigkeit, Erasmus, Migration und Außenpolitik.http://ots.de/cAqww2Aussprache und Abstimmung über türkischen Feldzug in NordsyrienDas Parlament wird sich am Mittwochmorgen mit der türkischenMilitäroperation in Nordostsyrien und deren Folgen auseinandersetzen.Über eine Entschließung wird am Donnerstag abgestimmt.http://ots.de/37uIlqEU-Beitrittsperspektiven für Albanien und NordmazedonienAm Mittwochnachmittag werden die Abgeordneten erwartungsgemäß ihreUnterstützung für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit den beidenLändern des westlichen Balkans bekräftigen. http://ots.de/fFe3RaEU-Globalisierungsfonds: Arbeitnehmer-Hilfen für Brexit-OpferDie Abgeordneten wollen den EU-Fonds für die Anpassung an dieGlobalisierung auch für die Unterstützung von Arbeitnehmern nutzbarmachen, die durch einen "No-Deal"-Brexit arbeitslos werden.http://ots.de/VR4aT5Nach Anschlag in Halle: Debatte zu Gefahren des gewalttätigenRechtsextremismusNach dem jüngsten Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle inSachsen-Anhalt werden die Abgeordneten am Montag über gewalttätigenRechtsextremismus diskutieren. http://ots.de/qc7IQcWeitere TagesordnungspunkteWeitere Themen auf der Tagesordnunghttp://ots.de/GSIkbTWeitere InformationenTagesordnunghttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlLive-Übertragungen der Plenartagunghttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP Multimedia-Centerhttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshubhttp://www.epnewshub.eu/Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell