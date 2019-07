Breuninger verlängert Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart / Engagement um zwei Jahre verlängert (FOTO)

Stuttgart (ots) -Als Club Partner und offizieller Ausstatter dehnt Breuninger seinePartnerschaft um zwei weitere Jahre aus. In diesem Rahmen wirdBreuninger erstmalig neben der seit Jahrzehnten beliebtenAutogrammstunde der VfB Profis im Stuttgarter Flagship-Store auch eineSports-Event mit einem VfB ProGamer realisieren.Als Breuninger den Verein für Bewegungsspiele erstmaligunterstützte, waren Begriffe wie Business Partnerschaft oderSportsponsoring noch gänzlich unbekannt: Seit 1936 ist dasStuttgarter Fashion- und Lifestyle-Unternehmen beim VfB mit am Ball,zunächst als Firmenmitglied, seit 1992 dann als Sponsor."Immer wieder neue Herausforderungen ist eine von vielenGemeinsamkeiten, die für Breuninger und den VfB gelten. Treue undVerlässlichkeit - egal bei welcher Wetterlage - zählen zu unserenwichtigsten Werten. Wir freuen uns sehr auf die Fortführung derlangjährigen Partnerschaft mit unserem VfB" so Holger Blecker, CEOund Vorsitzender der Unternehmensleitung bei Breuninger."Mehr Treue und Verbundenheit zum VfB als von Breuninger kann eseigentlich nicht geben. Breuninger ist und bleibt eine feste Größe inunserer Partnerfamilie und wir freuen uns sehr darüber, dass wir auchweiterhin auf diese Unterstützung bauen dürfen", betont JochenRöttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb.Pressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationTelefon 0711/211-2100Telefax 0711/211-1541Marktstraße 1-370176 Stuttgartmedien@breuninger.dewww.breuninger.comOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell