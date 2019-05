Breuninger startet mit Schweizer Online-Shop

Stuttgart (ots) - Das Stuttgarter Fashion- undLifestyle-Unternehmen expandiert erneut: Nach dem großen Erfolg inÖsterreich startet Breuninger nun auch online in der Schweiz. Noch indiesem Jahr geht der neue Online-Shop live und kommt somit den schonheute zahlreichen Schweizer Kundenanfragen entgegen.Rund 10 Jahre nach Start des erfolgreichen Online-Shopsbreuninger.com und fast zwei Jahre nach dem Launch desösterreichischen E-Shops breuninger.at plant das StuttgarterTraditionsunternehmen nun die Expansion in die Schweiz. In einemeigenen Online-Shop können Schweizer Kunden noch in diesem Jahr dasBreuninger Sortiment entdecken. Damit ist Breuninger zukünftig imgesamten DACH-Markt online präsent und baut seine Position alsführendes Fashion- und Lifestyle-Unternehmen weiter aus."Die Expansion in die Schweiz folgt unserer strategischenAusrichtung und Positionierung. Breuninger hat bereits heute vieleKunden aus der Schweiz, sei es in unseren Breuninger Häusern oder inunserem deutschen Online-Shop. Zeitgleich wollen wir natürlich auchweiterhin neue Kunden begeistern und hinzugewinnen. Ihnen allenmöchten wir künftig das Einkaufen bei Breuninger noch leichter machen- für uns ist der Schweizer Online-Shop folglich der nächstekonsequente und logische Schritt", erklärt Breuninger CEO HolgerBlecker den diesjährigen Go-Live im Nachbarland.In Look und Aufbau soll der neue Breuninger Online-Shop demdeutschen sowie dem österreichischen Shop des Unternehmensentsprechen Für Kundenanfragen aus der Schweiz ist außerdem eineigener Schweizer Kundenservice (E-Mail und Telefon) geplant.Mit dieser Entscheidung forciert Breuninger konsequent seinenWachstums- und Investitionskurs. Nach der erfolgreichen Etablierungdes Düsseldorfer Flagship Stores 2013 ist das Unternehmen auch imstationären Bereich weiter auf der Suche nach geeigneten Flächen.Pressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370176 StuttgartTelefon 0711/211-2100Telefax 0711/211-1541medien@breuninger.dewww.breuninger.comOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell