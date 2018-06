Breuninger startet mit Alipay und WeChat Pay - erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Stuttgart/Aschheim (München) (ots) - Das Fashion- und LifestyleUnternehmen Breuninger führt die chinesischen Mobile-Payment-MethodenAlipay und WeChat Pay ein. Ermöglicht hat das der Spezialist fürdigitale Finanztechnologien, Wirecard. Damit ist Breuninger der erstedeutsche Department Store, der in all seinen elf Häusern die beidenführenden digitalen chinesischen Bezahloptionen anbietet.Die Einführung der Wirecard ePOS App ins Kassensystem ermöglichtBreuninger eine einfache Alipay- und WeChat Pay-Integration, sodasschinesische Touristen am Point Of Sale von ihrer präferierten mobilenBezahllösung profitieren können. Die Lösung bietet Einzelhändlern eindigitales Ökosystem mit globalen Zahlungsoptionen und weiterenMehrwertdiensten. Bei der Kooperation setzt Breuninger auf dieReiselust der Chinesen: Bereits im vergangenen Jahr kamen 12,4Millionen Touristen aus Fernost nach Europa. Bei einer erwartetenWachstumsrate von 68 Prozent pro Jahr steigt diese Zahl bis 2022 auf20,8 Millionen an. Das Shoppen von Luxuswaren wieDesigner-Handtaschen, Schuhen und Bekleidung ist bei den chinesischenBesuchern besonders beliebt und fester Bestandteil des Urlaubs. Dieelf Breuninger Häuser sind entsprechend ein beliebtes Ziel fürReisende aus China. Durch die Akzeptanz von Alipay- und WeChatPay-Zahlungen stellt sich der führende Department Store Europas jetztnoch besser auf diese junge, online-affine und finanzstarkeZielgruppe ein."Bei vielen chinesischen Touristen ist Luxus-Shopping ein festerBestandteil des Urlaubs in Europa. Breuninger ist mit seinemausgewählten Sortiment an internationalen Designermarken daher einesehr beliebte Shopping-Destination für Asiaten", so Breuninger CEOHolger Blecker. "Die Digitalisierung unseres Serviceangebots hat füruns hohe Priorität. Die Integration von Alipay und WeChat Pay anallen Breuninger Standorten ist somit ein logischer Schritt um dasEinkaufserlebnis weiter zu verbessern."Markus Braun, CEO der Wirecard AG, fügt hinzu: "Wir freuen uns,Breuninger als neuen Kunden gewonnen zu haben und nun gemeinsam dieDigitalisierung von Zahlungsprozessen im Einzelhandel zu gestalten.WeChat Pay und Alipay haben sich in den vergangenen Jahren in Europaals beliebter Einstieg in genau diese Digitalisierung erwiesen. Wirfreuen uns, die Zusammenarbeit mit Breuninger in Zukunft auf weitereOmnichannel-Bereiche auszuweiten."