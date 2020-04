Breuninger öffnet erste Teilverkaufsflächen / Strikte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Nach fünfwöchiger Schließung der stationären Geschäfte aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie öffnet Breuninger seit dieser Woche wieder erste Verkaufsflächen. Neben bestehenden Stores von unter 800 Quadratmetern wie den Breuninger Outlets und der Confiserien werden nun auch größere Flächen begrenzt für den Kundenverkehr geöffnet.Nach dem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom 15. April 2020 dürfen Einzelhandelsverkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen. In einzelnen Bundesländern ist es zusätzlich erlaubt, abgegrenzte Teilbereiche von größeren Einzelhandelsverkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern zu öffnen. Das Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger öffnet nun deshalb sukzessive wieder erste stationäre Geschäfte, darunter fallen Teilöffnungen der Verkaufsflächen an den meisten der deutschlandweit elf Breuninger Standorten.Breuninger HygienestandardAn allen Standorten gilt ein umfangreicher und konsequent verfolgter Katalog an erhöhten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen . So beschränkt Breuninger trotz der generell großzügigen Flächengestaltung die maximale Personenanzahl auf der Verkaufsfläche und reguliert die Einlasssituation. In den Wartebereichen wie der Kasse und an verschiedenen Servicepunkten wurden farbliche Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht.Damit Kunden und Besucher sicher und geschützt einkaufen und sich wie gewohnt von den Breuninger Experten beraten lassen können, tragen alle Verkaufsmitarbeiter Masken . Durchsichtige Abtrennungen an Servicepunkten sorgen für zusätzlichen Schutz im Kundengespräch. Zudem investiert das Fashion- und Lifestyleunternehmen intensiv in die Information und Schulung der Verkaufsmitarbeiter , um Kunden bestmöglich zu schützen.Erhöhte Reinigungs- und DesinfektionsfrequenzDie tägliche Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz in den Breuninger Häusern wurde außerdem nochmals erhöht und um zusätzliche Desinfektionsrundgänge an stark frequentierten Orten wie beispielsweise den Rolltreppen oder Umkleiden ergänzt. Desinfektionsmittel stehen Kunden und Mitarbeitern selbstverständlich ausreichend zur Verfügung.Bezüglich der Warensicherheit wurden bereits sehr früh strenge Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen in der Logistik ergriffen. Artikelretouren werden derzeit nach frühestens einer Woche bearbeitet und zum Verkauf zur Verfügung gestellt.Die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter hat für Breuninger höchste Priorität. Mit dem umfangreichen Maßnahmenkatalog wurden bewusst effektive Vorkehrungen getroffen, die auch bei Öffnung der gesamten Verkaufsfläche sofort und konsequent angewendet werden können.Übersicht der geöffneten Breuninger FlächenÜbersicht der Breuninger Stores unter 800 Quadratmetern:Bereits seit dem 22. April 2020 sind die Breuninger Confiserien in Stuttgart, Freiburg, Ludwigsburg, Sindelfingen und Düsseldorf geöffnet und bieten wieder die handgefertigten Kuchen, Törtchen, Parlinés und Trüffel an.Auch der Store Subway by Breuninger im BreuningerLand Ludwigsburg ist bereits seit 20. April 2020 wieder geöffnet.Ebenfalls geöffnet sind die beiden Breuninger Outlets in Stuttgart und in Freiburg . Seit dem 20. April 2020 empfängt Breuninger dort bereits wieder Kunden. Zudem eröffnet Breuninger in Ludwigsburg ab 30. April 2020 ein weiteres Outlet im BreuningerLand Ludwigsburg . Der neue Shop ist vom großen Department Store abgegrenzt im Center gelegen und bietet eine große Auswahl an Damen-, Herren- sowie Sportartikeln.Übersicht der aktuellen Teilöffnungen:Stuttgart : Der Breuninger Flagship Store heißt seit dem 27. April 2020 seine Kunden wieder persönlich willkommen. Von Montag bis Freitag, 10:00 bis 20:00 Uhr, und Samstag, 9:30 bis 20:00 Uhr, werden im EG die Parfümerie sowie in der Karlspassage der Polo Ralph Lauren Shop geöffnet.Düsseldorf: Der Breuninger Flagship Store öffnet seit dem 27. April 2020 von montags bis samstags von 10:00 bis 20:00 Uhr seine Pforten. Im EG werden in den Bereichen Premium Accessoires und die Parfümerie Kunden wieder persönlich beraten.Erfurt: Bereits am 24. April 2020 öffnete der Department-Store von Montag bis Samstag, 10:00 bis 20:00 Uhr. Verfügbar sind dann wieder die Verkaufsflächen der Damenabteilung sowie Herren Strick.Karlsruhe : Seit dem 27. April 2020 öffnet das Haus von Montag bis Samstag, 10.00 bis 20.00 Uhr die Pforten. Im EG sind die Abteilungen Damen-Bekleidung, Home & Living sowie Damen Accessoires für Kunden verfügbar.Ludwigsburg: Der Breuninger Store im Breuningerland Ludwigsburg öffnet seit dem 27. April 2020 montags bis samstags von 10.00 bis 20.00 Uhr das EG und bietet eine Auswahl an Damen-Bekleidung und Parfümerie.Freiburg: Der Department Store öffnet seit dem 27. April 2020 von montags bis freitags,10.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 9:30 bis 20:00 Uhr, das EG mit den Bereichen Damen-Bekleidung und Parfümerie.Sindelfingen : Von Montag bis Samstag jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr hat Breuninger Sindelfingen seit 27. April 2020 die Bereiche Parfümerie sowie Damen-Bekleidung geöffnet.Reutlingen : Seit dem 27. April 2020 sind von montags bis mittwochs, 10.00 bis 19.00 Uhr, donnerstags und freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr sowie samstags von 9:30 bis 19:00 Uhr im Modehaus das EG mit der Damenabteilung geöffnet. Im Sporthaus ist ebenfalls das EG geöffnet: Sportschuhe und Outdoorschuhe, Badebekleidung, Laufbekleidung, Outdoorbekleidung und Kindersportbekleidung sind dann für Kunden zugänglich.Main-Taunus-Zentrum: Bereits seit dem 21. April 2020 ist das EG von Breuninger im Main- Taunus-Zentrum wiedereröffnet. Ab sofort steht Kunden das Sortiment der Damenbekleidung montags bis samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr wieder zur Verfügung.Die Breuninger Department Stores in Leipzig und Nürnberg bleiben vorerst weiterhin geschlossen.E. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. 