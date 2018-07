Breuninger feiert Richtfest in Sachsenheim (FOTO)

Stuttgart (ots) -In Sachsenheim entsteht mit dem neuen BreuningerWarendienstleistungszentrum derzeit eines der modernstenLogistikzentren für Fashion in Europa. Diesen rasanten Baufortschrittfeierte Breuninger am 10. Juli nun mit über 400 geladenen Gästen undeinem traditionellen Richtfest im Gewerbegebiet Eichwald. Mit demneuen Standort vereint Breuninger alle bestehenden Logistiken untereinem Dach und schafft damit bis zu 700 attraktive Arbeitsplätze inder Region.Nach einer exklusiven Führung über die wachsende Baustellebegrüßte Holger Blecker, Vorsitzender der BreuningerUnternehmensleitung, in seiner Rede zu Beginn des Richtfests die rund400 geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und den beteiligtenGewerken. Hierbei betonte er vor allem auch die Bedeutung des neuenLogistik-Standortes für das Unternehmen: "Seit jeher ist es unserZiel, unsere Kunden durch erstklassigen, schnellen und besonderenService immer wieder zu begeistern. Dafür brauchen wir eineeffiziente Logistik- und Prozesskette. Mit der Inbetriebnahme einesder modernsten Fashion-Logistik-Zentren Europas in Sachsenheim imkommenden Jahr, werden wir diese Kundenwünsche erfüllen. Gleichzeitigist Breuninger damit für die Zukunft und weiteres Wachstum optimalaufgestellt."Unter den geladenen Gästen waren auch Sachsenheims BürgermeisterHorst Fiedler sowie Arjan Kamphius, Geschäftsführer Ten BrinkeIndustrie- und Gewerbebau, die in ihrer Rede ebenfalls die großeTragweite des neuen Logistik-Standortes für die Region hervorhobenund ihre besten Wünsche für den weiteren Bauverlauf übermittelten.Getreu dem Motto "Scherben bringen Glück" folgte nach denFestreden und dem offiziellen Richtspruch der traditionelle Wurf desRedner-Glases durch einen Zimmermann.Das Breuninger Warendienstleistungszentrum in SachsenheimInsgesamt investiert das Stuttgarter Fashion- undLifestyle-Unternehmen 150 Millionen Euro in das Großprojekt inSachsenheim. Auf 85.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, dasentspricht 12 Fußballfeldern, vereint der nach den modernstenAnforderungen gefertigte Gebäudekomplex im Gewerbegebiet Eichwaldkünftig die derzeit noch bestehenden Breuninger Logistik-Standorte inSindelfingen, Bretten, Pleidelsheim, Leinfelden-Echterdingen,Neuenstadt und Gerlingen.Neben den Bereichen Warenbearbeitung und Onlineversand, beherbergtdas neue Warendienstleistungszentrum zudem das Fotostudio, dieConfiserie, eine Verwaltung sowie die eigene Mitarbeiter-Kantine undschafft damit bis zu 700 attraktive Arbeitsplätze in der Region."Unsere Breuninger Familie soll in Sachsenheim ganz klarweiterwachsen. Die hier entstehenden Arbeitsplätze entsprechend daherebenfalls den modernsten Anforderungen: Sie sind hell undausgestattet mit neuester und unterstützender ergonomischer Technikfür unsere Mitarbeiter", so Holger Blecker.Auch die Wahl des Standortes spielt hierbei eine zentrale Rolle:"Während der Planungsphase hatten wir unterschiedliche Optionen inder Auswahl - teilweise weit weg von unserem Stammsitz, aber auchgünstiger in den Kosten. Letztendlich haben wir uns jedoch fürSachsenheim entschieden, da wir eine wichtige Verantwortung gegenüberunseren Mitarbeitern und der Gesellschaft darin sehen, dort zuwachsen und zu investieren, wo wir unseren Ursprung haben: in derRegion Stuttgart!"Nach den Feierlichkeiten des Richtfests laufen die Bauarbeitenplanmäßig weiter. Einige Bereiche können bereits ab dem erstenHalbjahr 2019 ins neue Warendienstleistungszentrum einziehen. Dievollständige Inbetriebnahme erfolgt 2020.Unter dem folgenden Link steht Ihnen ab sofort Bildmaterial vomBreuninger Warendienstleistungszentrum zum Download bereit:https://we.tl/zcZmC48XeBBitte geben Sie bei der Verwendung folgenden Kredit an: Bilder: ©A. KilgusUnter dem folgenden Link stehen Ihnen zudem ab dem 10. Juli um18.00 Uhr Bildmaterial vom Richtfest zum Download bereit:https://www.picdrop.de/niedermueller/Breuninger-WDZDas Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 vonEduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führendenDepartment Stores in Europa. Seit mehr als 130 Jahren setztBreuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalenDesignermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in denBereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein undTrendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung:Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier,Click&Collect, Shop&Order oder der Shuttle Service sorgen für eineinzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfachausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mitüber 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shopwww.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shopsim Premiumsegment.