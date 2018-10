Breuninger feiert 25 Jahre in Freiburg / Große Jubiläumsparty im Freiburger Department Store

Freiburg (ots) - Jubiläumswochen bei Breuninger: Noch bis zum 27.Oktober 2018 feiert Breuninger gemeinsam mit seinen Kunden einVierteljahrhundert erstklassigen Service und exklusive Markenauswahlin der Breisgauer Metropole. Höhepunkt der Geburtstagswochen istSamstag, der 13. Oktober 2018. Mit Fashion Shows, großerGeburtstagstorte und Sekt bedankt sich der Department Store an diesemTag bei seinen Kunden.Breuninger kann Mode - In Freiburg beweist der Department Storedas erfolgreich bereits seit einem Vierteljahrhundert und hat deshalballen Grund zu feiern. Im Aktionszeitraum von 9. bis 27. Oktoberprofitieren die Kunden im ganzen Haus von exklusiven Markenaktionen,Give-aways und Jubiläumspreisen. Am 13. Oktober steigt dann die großeGeburtstagsparty mit außergewöhnlichen Fashion Shows, Club-Sounds unddem feierlichen Anschnitt der großen Geburtstagtorte um 12:00 Uhr,direkt am Eingang.25 Jahre Breuninger in Freiburg - Zeit, gemeinsam mitGeschäftsführer Alexander Entov auf die vergangenen Jahrezurückzublicken: "Hier in Freiburg fühlen wir uns mehr als zuhause.Vor 25 Jahren hat uns die Stadt im schönen Schwarzwald mit offenenArmen empfangen und überrascht uns jeden Tag aufs Neue mit seinerOffenheit. Mit dem heutigen Tag möchten wir uns für das Vertrauen unddie langjährige Treue unserer Kunden bedanken."Im Jahr 1993 öffnete Breuninger zum ersten Mal die Tore in derSchwarzwaldhauptstadt Freiburg. Auf 10.000 Quadratmetern erwartet dieKunden seither ein ebenso breites wie hochwertiges Produktsortimentaus den Bereichen Fashion, Accessoires, Parfümerie und Sport. Hierherströmen nicht nur die Breisgauer - im Dreiländereck ist man dieinternationalen Kunden aus Frankreich und der Schweiz längst gewohnt.Und auch über die Grenzen Europas hinaus sind Besucher, wiebeispielsweise aus Russland, häufig gesehene Gäste bei Breuninger inFreiburg.E. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 vonEduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führendenDepartment Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setztBreuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalenDesignermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in denBereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein undTrendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung:Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier,Click & Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Servicesorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweitumfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elfBreuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu denerfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.Pressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon 0711/211-2100Telefax 0711/211-1541medien@breuninger.dewww.breuninger.comOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell