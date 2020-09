Breuninger eröffnet Flagship Store in Nürnberg / Umbau von über insgesamt 11.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

Nürnberg (ots) - Nach mehrmonatiger Umbauphase eröffnet das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger heute offiziell den neuen Flagship Store in Nürnberg. Auf mehr als 11.000 Quadratmetern neugestalteter Verkaufsfläche erwarten Kunden und Besucher ab sofort ein hochwertiges Sortiment an Premium- und Designer-Marken sowie innovative Serviceleistungen in modernstem Ambiente. Die Tagesbar Eduard's und die Breuninger Confiserie runden dabei das moderne Shoppingerlebnis kulinarisch ab. Vom 04.-05.09.2020 wird der Relaunch offiziell mit besonderen Aktionen und Markenkooperationen sowie einer bis Mitte November andauernden Eventserie unter Wahrung des Breuninger Hygienestandards gefeiert.Seit 2003 ist Breuninger bereits mit einem eigenen Department Store im Herzen Nürnbergs vertreten. Mit der umfassenden Neugestaltung und Modernisierung eines Großteils der Verkaufsfläche verwandelt das Unternehmen das Nürnberger Haus in einen hochmodernen Flagship Store und investiert so in die Weiterentwicklung des stationären Handels."Wir glauben fest an den stationären Handel und fühlen uns mit dem Standort Nürnberg eng verbunden. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es unsere Aufgabe als Einzelhändler, uns für die Belebung und Attraktivität der Innenstädte einzusetzen. Wir möchten unseren Kunden durch ein attraktives Sortiment, exzellente Services und tolle gastronomische Angebote das Shopping zum Erlebnis für alle Sinne machen" erklärt Breuninger CEO Holger Blecker die strategische Entscheidung, den Standort Nürnberg zu stärken.Vor allem der persönliche Kontakt zum Kunden und eine moderne Shoppingatmosphäre bilden das Herzstück des neuen Flagship Stores in Nürnberg: "Wir wollen unseren Kunden ein modernes und inspirierendes Einkaufserlebnis bieten und mit innovativen Serviceangeboten sowie kompetenter und persönlicher Beratung überzeugen", so Blecker weiter.Von der neugestalteten Verkaufsfläche und dem richtungsweisenden Design, das vom international renommierten Architekturbüro blocher partners gestaltet wurde, können sich Kunden und Besucher ab sofort überzeugen."Ich freue mich sehr, dass wir nach einer erfolgreichen Umbauphase unsere Kunden nun in einem ansprechenden Ambiente empfangen und mit einem einzigartigen Sortiment überraschen können. Das gesamte Nürnberger Team ist hochmotiviert und wird alles daransetzen, Kunden und Besucher mit unseren hochwertigen Marken- und Serviceneuheiten sowie unserer einmaligen Beratungskompetenz zu begeistern", so Nürnbergs Geschäftsführer Henning Riecken, der im März dieses Jahres von Stuttgart in die fränkische Metropole gewechselt ist und die Leitung des Nürnberger Hauses übernommen hat.Markenhighlights und FlächenneuheitenAuf über 700 Quadratmetern entstand im Untergeschoss des Flagship Stores eine exklusive Schuhwelt. Auf einer der größten Premiumflächen Bayerns für Schuhe werden ab sofort die aktuellen Kollektionen von Designermarken wie beispielsweise Aquazzura, Balenciaga, Chloé oder Givenchy präsentiert.Auch die Bereiche Lederwaren im Erdgeschoss und Damen Fashion im zweiten Obergeschoss erstrahlen nach dem Umbau in neuem Glanz. In großzügigem und modernem Ambiente erweitern begehrte Premium- und Designerlabels wie zum Beispiel Valentino, Celine, Bottega Veneta, Saint Laurent und Loewe das vielfältige Markenportfolio.Innovative Multichanel-ServicesMaximaler Komfort und höchste Servicezufriedenheit sind zentrale Ansprüche bei Breuninger. Bereits vor einigen Jahren hat das Unternehmen begonnen, die Digitalisierung der Breuninger Häuser sowie die Verbindung der einzelnen Department Stores mit dem Breuninger Online Shop voranzutreiben. Zwischenzeitlich hat sich Breuninger zu einem der führenden Multichanel-Retailer im DACH-Raum entwickelt, entsprechend wurde das Nürnberger Haus nun mit innovativen stationären wie digitalen Services ausgestattet.Für eine optimale Orientierung und Wegeführung stehen Kunden zahlreiche innovative Serviceterminals, die unmittelbare Produkt- und Sortimentsabfragen ermöglichen. Kunden haben damit vor Ort die Möglichkeit, selbst oder mithilfe eines Verkaufsberaters, Warenbestände häuserübergreifend abzurufen, um beispielsweise eine andere Größe oder Farbvariante eines Produkts zu erhalten. Auch digital vernetzte Umkleidekabinen erleichtern das stationäre Einkaufen und bieten einen noch komfortableren Service. Der etablierte Click&Collect-Service wurde ebenso erweitert: Mit der neuen Onlinereservierung auf breuninger.com können Kunden gewünschte Artikel vorab reservieren und dann entspannt im Store anprobieren. Für exklusive Anwendungen wie beispielsweise Gesichtsbehandlungen können separate Beauty-Rooms gebucht werden. Neben dem Kundenservice steht zudem weiter das Breuninger Änderungsatelier für individuelle Anpassungen zur Verfügung sowie der Personal Shopping Service, der das hochwertig erweitere Markenportfolio perfekt ergänzt. Bezahlt werden kann im gesamten Flagship Store ganz bequem mit der Breuninger-Card.Breuninger Gastronomie-KonzepteBereits im Frühsommer haben zwei gastronomische Erfolgskonzepte ihre Pforten bei Breuninger Nürnberg geöffnet und bieten montags bis samstags von 10.00 bis 20.00 Uhr kulinarische Highlights in den Shoppingpausen.Die Tages- und Cocktailbar Eduard's lädt im zweiten Stock des Flagship Stores auf rund 90 Quadratmetern und mit 40 Sitzplätzen zum Verweilen ein. Das innovative Barkonzept überzeugt dabei durch eine homogene Verbindung aus kreativer Getränkekomposition, einem ausgewählten Snackangebot und modern-elegantem Ambiente. Das Eduard's verwöhnt ganztägig mit einer umfangreichen Getränke- und Spirituosenkarte, die durch süße und herzhafte Köstlichkeiten ergänzt wird.Die beliebte hauseigene Breuninger Confiserie, die im kommenden Jahr bereits ihr 70. Jubiläum feiert, ist im Erdgeschoss angesiedelt und bietet nun auch in Franken handgefertigte Tartelettes, Kuchen, Macarons und Trüffel an. Darüber hinaus können sich Kunden über ein ansprechendes Frühstücks- sowie Snackangebot freuen. Die Breuninger Confiserie umfasst auf insgesamt rund 150 Quadratmetern 70 Sitzplätze im Innen- sowie Außenbereich und gewährt dabei einen entspannten Blick auf die geschäftige Karolinenstraße. Alle Confiserie-Spezialitäten können selbstverständlich auch mitgenommen werden.Bilderlink (alle Bilder werden bis 14 Uhr hochgeladen):https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./UmTto4u4aaFoto-Credit: Breuninger/Jessica Maiwald-KassnerInformationen zum Breuninger Hygienestandard:https://www.breuninger.com/news (http://www.breuninger.com/news)E. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com (http://www.breuninger.com/) zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.Pressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell