Breuninger erhält wichtigen Handelstechnologiepreis / EHI zeichnet Breuninger Nürnberg als beste Technologie Lösung im Handel aus

Stuttgart (ots) - Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde Anfang der Woche mit dem EHI Award2021in der Kategorie "Best Customer Experience" ausgezeichnet, der im Rahmen der Retail Technology Awards für die besten Technologie-Lösungen im Handel vergeben wird.Mit der Auszeichnung würdigt das EHI Retail Institut ein innovatives Digitalisierungsprojekt, das Breuninger gemeinsam mit dem Technologiepartnern MuSe Content und 3d-berlin vr solutions realisiert hat. Das umfassende Omnichannel-Konzept wurde in dem im September 2020 neu eröffneten Breuninger Flagshipstore Nürnberg umgesetzt und stellt ein Maximum an Service, Kundenorientierung sowie high-quality brand experience in den Fokus.Mit den digitalen Erweiterungen werden Qualität, Service und Komfort auf vielfältige Weise optimiert und bieten so den Kunden ein modernes Shoppingerlebnis. Der Preis des EHI bestärkt den Weg von Breuninger, als zukunftsorientiertes Unternehmen weiterhin in den digitalen Ausbau des stationären Handels zu investieren.An digitalen Touchpoints erhalten Kunden und Besucher umfassende Informationen rund um das Nürnberger Haus, das Sortiment und die Breuninger Welt. Smarte Kundenterminals liefern Informationen zur Produktverfügbarkeit, zeigen Größen und Produktvarianten in anderen Breuninger Department Stores an und unterstützen Kunden, mit und ohne Verkaufspersonal, in den verschiedenen Bereichen, um so die Beratungsqualität noch einmal zu erhöhen. Zu dem Konzept gehören digital vernetzte Umkleidekabinen, digitale Orientierungsterminals, großformatige LED-Wände, ein Click-and-Collect- und Onlinereservierungs-Service sowie die Möglichkeit, Terminreservierungen für Beratung, die Änderungsschneiderei oder im Beauty-Bereich komfortabel online zu tätigen.Seit 2003 ist Breuninger bereits mit einem eigenen Department Store im Herzen Nürnbergs vertreten. Mit der umfassenden Neugestaltung und Modernisierung eines Großteils der Verkaufsfläche verwandelte das Unternehmen im Jahr 2020 das Nürnberger Haus in einen hochmodernen Flagship Store und investierte so in die Weiterentwicklung des stationären Handels.Redaktionell verwendbares Bildmaterial: https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./d8sYGFQr8sE. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit 140 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500Mitarbeitern.