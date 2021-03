Breuninger Stores erstmals seit Dezember wieder geöffnet / Medieninformation mit rechtefreiem Bild- und Videomaterial

Stuttgart (ots) - Der Handel darf wieder handeln: Breuninger startet mit der Wiedereröffnung seiner Department Stores an zehn von elf Standorten. Die Breuninger Häuser öffneten am heutigen Montag erstmals seit Dezember 2020 wieder ihre Türen für Shopping nach Terminvereinbarung.Die "schönen Dinge" werden wieder mit Leben gefüllt: Rund zweieinhalb Monate nach der verordneten Schließung im Dezember 2020 darf Breuninger seine Kunden endlich wieder persönlich willkommen heißen. Den Auftakt der Wiedereröffnung machen zehn von elf Department Stores. Aufgrund der bereits vorliegenden Landesverordnungen können die Häuser in Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Leipzig, Freiburg, Karlsruhe, Reutlingen, MTZ, Ludwigsburg und Sindelfingen unter strikter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnen.An allen Standorten, ausgenommen Sindelfingen, wird das im Rahmen der Bund-Länder-Konferenz vorgestellte Konzept "Click&Meet" praktiziert, das Shopping unter Terminvereinbarung vorsieht. Besagte Terminbuchung kann vorab telefonisch oder unkompliziert direkt vor Ort, am Eingang der Stores, erfolgen, Kapazitäten jeweils vorausgesetzt. Der Breuninger Store im BreuningerLand Sindelfingen ist aufgrund des zugrunde liegenden Inzidenzwertes derzeit ohne Einschränkungen wieder geöffnet und kann ohne Terminbuchung besucht werden.Die Freude über diesen ersten wichtigen Öffnungsschritt für den Einzelhandel war auf beiden Seiten - Breuninger Mitarbeiter und Breuninger Kunden - groß. Breuninger CEO Holger Blecker über die erste Etappe der Shopping-Rückkehr: "Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit viel Engagement, Herzblut und vor allem fundierten Argumenten für eine Wiedereröffnung mit effektivem Hygienekonzept stark gemacht. Entsprechend groß ist unsere Freude über diesen ersten Schritt, auch wenn wir damit noch nicht am Ziel sind. Nun können wir jedoch beweisen, dass Pandemiebekämpfung und Einzelhandel mit funktionierenden Hygienestandards kein Widerspruch sind."Neben den ab heute wieder eröffneten Department Stores werden auch alle Breuninger Confiserien ab dem 11. März 2021 wieder geöffnet sein. Die Confiserie im Flagship Stuttgart heißt bereits ab heute, 8. März 2021, alle Kunden wieder willkommen.Bilderlink Wiedereröffnung // Breuninger Flagship Store Düsseldorf (rechtefrei & redaktionell verwendbar):Ab SOFORT verfügbar: BildmaterialAb 14 Uhr verfügbar: Videomaterialhttps://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./1vNZ2HzwDvRechtefreies, redaktionell verwendbares Bild- und Videomaterial zum Breuninger Hygienestandard:https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./KXoEPEqSL1Informationen zum Breuninger Hygienestandard:https://www.e-breuninger.de/de/medienportal/breuninger-hygienestandardPressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell