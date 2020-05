Breuninger Department Stores wieder geöffnet / Vollständige Öffnung in 7 von 11 Häusern (FOTO)

Stuttgart (ots) - Nach fast zweimonatiger Komplettschließung der stationären Geschäfte zur Eindämmung der Corona-Pandemie öffnet das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen zum 05.05.2020 deutschlandweit einen Großteil seiner Breuninger Häuser wieder vollständig. Ein detaillierter und eigens entwickelter Breuninger Hygienestandard bietet Kunden und Besuchern dabei umfassenden Schutz und gewährleistet ein sicheres Einkaufserlebnis. Die Breuninger Gastronomie-Betriebe müssen weiterhin geschlossen bleiben.48 Tage nach vollständiger Schließung der Breuninger Department Stores sind ab Dienstag, dem 05.05.2020 wieder 7 von 11 Breuninger Häuser vollständig für den Kundenverkehr geöffnet. Ende April waren bereits Teilöffnungen der Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter erlaubt, nun sind die Breuninger Handelsflächen an den Standorten in Stuttgart, Erfurt, Karlsruhe, Freiburg, Sindelfingen, Ludwigsburg sowie Reutlingen wieder vollständig und zu den regulären Öffnungszeiten zugängig. Für die Häuser in Düsseldorf, Leipzig, Nürnberg sowie das MTZ in Sulzbach (Taunus) bleibt es vorerst bei den behördlich limitierten Teilflächen von 800qm."Es liegen herausfordernde Wochen hinter uns und wir begrüßen die Entscheidung der Landesregierungen in Baden-Württemberg und in Thüringen sehr. Wir hoffen, bald auch wieder die anderen Breuninger Department Stores vollständig öffnen zu können. Schon früh wurde von unserem Team ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet, das auf unseren großzügig angelegten Flächen nachhaltig umgesetzt werden kann. Sicherheit hat absolute Priorität", so Breuninger CEO Holger Blecker zu den ersten Vollöffnungen. "Das gesamte Breuninger Team ist hochmotiviert und bereit, unseren Kunden wieder schöne und vor allem sichere Einkaufsmomente zu bieten."Breuninger HygienestandardDie Wiedereröffnung der Department Stores ist mit großer Verantwortung verbunden, die Breuninger vor alles andere stellt. Mit dem Breuninger Hygienestandard , der bereits Ende April im Zuge der Teilöffnung einzelner Verkaufsflächen aktiv in die Praxis umgesetzt wurde, hat das Unternehmen bereits früh effektive Vorkehrungen getroffen, um flächendeckend allen Besuchern ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen.So reguliert Breuninger die Einlasssituation sowie die maximale Personenanzahl auf der Verkaufsfläche (1 Person pro 20 qm) und sorgt mit transparenten Abtrennungen an Servicepunkten für zusätzlichen Schutz im Kundengespräch. Ebenso wurden farbliche Abstandsmarkierungen in den Wartebereichen, an der Kasse sowie an verschiedenen Servicepunkten angebracht. Im gesamten Haus gilt selbstverständlich Maskenpflicht .Die tägliche Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz in den Breuninger Häusern wurde nochmals erhöht und an stark frequentierten Orten wie beispielsweise den Rolltreppen oder Umkleiden intensiviert und um weitere Desinfektionsrundgänge erweitert. Desinfektionsmittel stehen Kunden und Mitarbeitern selbstverständlich ausreichend zur Verfügung, unter anderem an jedem Eingang.Zudem investiert Breuninger in die Information und Schulung der eigenen Mitarbeiter , um für Kunden den sichersten Service bieten zu können. Neben Handouts und Informationen in der eigenen Mitarbeiter-App muss jeder Mitarbeiter ein internes Online-Training zum Breuninger Hygienestandard und die getroffenen Maßnahmen absolvieren.Der vollständige Breuninger Hygienestandard findet sich unter http://www.breuninger.com/newsE. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop http://www.breuninger.com/ zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.Pressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105224/4587098OTS: E.Breuninger GmbH & Co.Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell