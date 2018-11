Köln (ots) - Es ist wieder soweit: der Spielwarenhändler Toys"R"Usveranstaltet am Samstag, den 17. November 2018 seinen beliebtenGesellschaftsspieletag. In teilnehmenden Märkten* in Deutschland(11:00 - 17:00 Uhr), Österreich und der Schweiz (10:00 - 16:00 Uhr)werden die neuesten Brettspiel-Trends und alle Tricks und Kniffevorgestellt.Nach wie vor erleben Gesellschaftsspiele einen großen Andrang beijungen und älteren Spielliebhabern. Besonders während der kaltenWintertage, wenn es draußen ungemütlich und grau ist, erlebenBrettspiele ein neues Aufleben. Dabei erfreuen sich sowohl Klassikerwie "Mensch ärgere dich nicht" als auch Neuheiten wie "Azul" großerBeliebtheit. Gesellschaftsspiele bieten für Jung und Alt einen hohenUnterhaltungsfaktor und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Bei derSpieletagaktion von Toys"R"Us werden die neuesten Trends ebenso wiedie beliebtesten Evergreens und Dauerbrenner aus dem BereichGesellschaftsspiele vorgeführt und die besten Tricks und Kniffe vorOrt gezeigt. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, die frischerlernten Tricks direkt in die Tat umzusetzen und an denverschiedenen Spielstationen zu testen."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern Amigo,Ravensburger, Schmidt Spiele, Hasbro, Goliath, Hutter, Asmodee undKosmos** kleinen und großen Spielefans die neuesten Trendsvorzuführen. Vor Ort können sich die angehenden Brettspielemeisterdirekt die passenden Tricks von den Spiele-Profis abgucken und vonIhnen lernen. Mit der bunten Mischung an unterschiedlichen Partnernist bei diesem Aktionstag für jeden Gesellschaftsspiele-Fan etwasdabei" berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin beiToys"R"Us Central Europe.Mit dem Blick auf das Weihnachtsfest gerichtet, ist derGesellschaftsspieletag bestimmt auch eine Inspirationshilfe für dieeine oder andere Geschenkidee. Wer direkt vor Ort die richtigenSpiele entdeckt hat und diese mitnehmen möchte, erhält zusätzlich amAktionstag beim Kauf von zwei Gesellschaftsspielen, 50% Rabatt aufdas günstigere Spiel. Neben möglichen Weihnachtsgeschenken haben alleTeilnehmer, die sich am Aktionsgewinnspiel beteiligen, dieMöglichkeit eines von insgesamt 10 umfangreichen Spielepaketen zugewinnen. Somit steht unterhaltsamen Spieleabenden nichts mehr imWeg.Vorbeischauen und Mitspielen lohnen sich auf jeden Fall - beimgroßen Spieletag am 17. November 2018 bei Toys"R"Us in Deutschland,Österreich und der Schweiz.*Ausgenommene Toys"R"Us Märkte: Berlin (Einkaufszentrum LeipzigerPlatz Quartier), Schwerin, Münster, Hanau, Recklinghausen, St.Augustin, Aschaffenburg, Salzburg, Parndorf, Kapfenberg, Wörgl,Lausanne, Oftringen, Thalwil und Wangs.**Achtung: Es sind nicht in allen Märkten alle Spielstationen derPartner vorhanden.Über TOYS"R"USToys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialensowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle imHandel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoorund Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche.Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards undProduktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept denKunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal imInternet unter www.toysrus.de.Über Smyths ToysSmyths Toys wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und istheute - mit mehr als 110 Standorten - der führende `Multi-Channel`Spielzeug-Einzelhändler im englisch-sprachigen Europa. Smyths Toysist ein Familienunternehmen. Die Filialen, Marken, Kataloge und dieFernsehwerbung von Smyths Toys sind außerordentlich beliebt beiKunden jeden Alters. Die Transaktion von Toys"R"Us zu Smyths Toysmacht Smyths Toys zum größten Spielzeug-Einzelhändler in Europa.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell