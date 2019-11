Brenntag macht schwache Nachfrage zu schaffen - Mehr Vorsicht für Gesamtjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

ESSEN (dpa-AFX) - Die schwache Weltwirtschaft hat beim Chemikalienhändler Brenntag weiter auf die Bilanz gedrückt.



Der Umsatz legte im dritte Quartal nur dank positiver Währungseffekte um ein Prozent auf 3,25 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Bereinigt um die günstigen Wechselkurseffekte gingen die Erlöse um 1,4 Prozent zurück. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 128,4 Millionen Euro, knapp acht Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun, dass der bereinigte Gewinn am unteren Ende der Mitte Juli gesenkten Spanne von Stagnation bis zu einem Wachstum von 4 Prozent herauskommen wird.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auf 262,8 Millionen Euro zu. Das waren zwar 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, allerdings profitiert Brenntag von der erstmaligen Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16, da ein Großteil der Leasingaufwendungen nicht mehr im Ergebnis enthalten ist. Im dritte Quartal erhöhte dieser Effekt das um Sondereffekte bereinigte Ebitda um 30,4 Millionen Euro./mne/jha/