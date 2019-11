Brenntag erzielt stabile Ergebnisse in weiterhin schwierigem Marktumfeld

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Essen (ots) - Brenntag (WKN A1DAHH), der Weltmarktführer in der Distribution vonChemikalien und Inhaltsstoffen, hat im dritten Quartal 2019 stabile Ergebnisseerwirtschaftet, die erneut von den schwierigen makroökonomischen Bedingungenbeeinflusst waren. Das wirtschaftliche Umfeld, insbesondere in den beiden großenBrenntag-Regionen EMEA und Nordamerika, hat sich weiter eingetrübt. AsienPazifik überzeugte mit erneut guten Quartalsergebnissen. In Summe konnte derKonzern trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein operatives EBITDA auf demNiveau des Vorjahres erzielen. Die berichtete Steigerung des operativen EBITDAgeht im Wesentlichen auf die erstmalige Anwendung des neuenRechnungslegungsstandards IFRS 16 zu Mieten und Leasing zurück.Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete Brenntag Umsatzerlöse in Höhe von3.254,3 Mio. EUR, was wechselkursbereinigt einem Rückgang um 1,4% gegenüber demVorjahr entspricht (+1,0% wie berichtet). Die für Brenntag wichtige KennzahlRohertrag stieg auf 722,2 Mio. EUR, ein Plus von wechselkursbereinigt 3,9%(+6,5% wie berichtet). Das operative EBITDA erreichte 262,8 Mio. EUR, was eineSteigerung gegenüber dem Vorjahresquartal um wechselkursbereinigt 13,9% bedeutet(+17,0% wie berichtet). Das Wachstum des operativen EBITDA geht im Wesentlichenauf die erstmalige Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 zurück.Der IFRS-Effekt auf das operative EBITDA des Konzerns beläuft sich im drittenQuartal auf 30,4 Mio. EUR.Das Ergebnis nach Steuern belief sich im dritten Quartal 2019 auf 128,4 Mio. EURund lag damit über dem Niveau des Vorjahres von 110,5 Mio. EUR. Daraus leitetsich ein auf die Brenntag-Aktionäre entfallendes Ergebnis je Aktie von 0,83 EURab.Der Free Cashflow lag mit 245,9 Mio. EUR deutlich über dem Niveau desVorjahreszeitraums (150,4 Mio. EUR). Dies ist vor allem durch den geringerenAnstieg des Working Capitals im Vergleich zum dritten Quartal 2018 begründet.Steven Holland, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG: "Das Marktumfeld hat sichseit Jahresbeginn kontinuierlich eingetrübt. Diesen Negativtrend haben wir auchim dritten Quartal gespürt und er hat unser operatives Geschäft insbesondere inden beiden großen Regionen EMEA und Nordamerika belastet. Dank unseresdiversifizierten Produktportfolios und der vielen durch unser globales Netzwerkbedienten Branchen haben wir auch in diesem Umfeld ein stabiles Ergebnis aufKonzernebene erzielen können."In EMEA insgesamt schwache Nachfrage Das Geschäft in der Region EMEA (Europe,Middle East & Africa) war auch im dritten Quartal 2019 von einer schwachenNachfrage und fehlenden gesamtwirtschaftlichen Impulsen geprägt. Brenntag EMEAerwirtschaftete mit 285,5 Mio. EUR einen Rohertrag auf Vorjahresniveau(wechselkursbereinigt +0,1%; +0,2% wie berichtet). Das operative EBITDAerreichte 103,2 Mio. EUR, was einem Plus von wechselkursbereinigt 7,3%entspricht (+7,6% wie berichtet).Weitere Eintrübung des Marktumfeldes in NordamerikaDie nordamerikanischen Gesellschaften sahen im Verlauf des dritten Quartals 2019die Fortsetzung der Entwicklung aus dem Vorquartal mit einem zunehmendschwierigen Marktumfeld. Brenntag Nordamerika verzeichnete beim Rohertrag einwechselkursbereinigtes Wachstum von 5,0% auf 318,7 Mio. EUR (+9,8% wieberichtet). Das operative EBITDA stieg auf 131,1 Mio. EUR, was einem Plus von12,3% auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht (+17,2% wie berichtet).Quartalsergebnisse in Lateinamerika durch volatiles Umfeld belastet BrenntagLateinamerika konnte seine positive Entwicklung und den Wachstumstrend aus demersten Halbjahr 2019 nicht fortsetzen. Das nach wie vor volatile und schwierigeMarktumfeld in der Gesamtregion schlug sich in den Ergebnissen des drittenQuartals nieder. Der Rohertrag konnte wechselkursbereinigt um 3,5% auf 44,5 Mio.EUR gesteigert werden (+5,7% wie berichtet). Das operative EBITDA lag bei 12,6Mio. EUR, was wechselkursbereinigt einem Anstieg von 12,2% entspricht (+12,3%wie berichtet).Asien Pazifik mit gutem QuartalsergebnisIn der Region Asien Pazifik hat Brenntag im dritten Quartal 2019 ein hohesWachstum verzeichnet. Die gute Entwicklung des operativen Geschäfts imJahresverlauf wurde damit fortgesetzt. Zu dem Wachstum leisteten auch diegetätigten Akquisitionen einen positiven Beitrag. Der Rohertrag stiegwechselkursbereinigt um 13,6% auf 68,1 Mio. EUR (+18,4% wie berichtet). Dasoperative EBITDA lag mit 25,3 Mio. EUR wechselkursbereinigt um 34,9% über demVorjahreswert (+42,1% wie berichtet).In allen Brenntag-Regionen führte die erstmalige Anwendung des neuenRechnungslegungsstandards IFRS 16 zu einer Erhöhung des operativen EBITDA und zueiner Steigerung der Wachstumsraten.Prognose für das Gesamtjahr 2019Im Juli 2019 hat Brenntag seine Prognose für das Gesamtjahr 2019 bekanntgegeben, wonach das Wachstum für das operative EBITDA des Konzerns zwischen 0%bis 4% erwartet wurde. Das Unternehmen hat dies konkretisiert und erwartet fürdas operative EBITDA ein Wachstum um das untere Ende dieser Bandbreite. Diesbasiert auf der Annahme konstanter Wechselkurse, unveränderterRechnungslegungsstandards sowie unter Einbeziehung von Akquisitionen.Steven Holland: "Die aktuelle Situation und der Ergebnistrend in unserenRegionen ebenso wie die Jahresprognosen für die weltwirtschaftliche Entwicklungbestätigen uns in unserer vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Lageder nächsten Monate. Es wird keine Verbesserung der makroökonomischenRahmenbedingungen erwartet. In diesem herausfordernden Umfeld wird jedoch wiederunsere Widerstandsfähigkeit deutlich. Dies hat sich bereits in den ersten neunMonaten des Jahres gezeigt, in denen wir stabile Ergebnisse erzielt haben."Die Kennzahlen zu Q3 2019 und weitere Informationen finden Sie auf unsererUnternehmenswebsite unter www.brenntag.comÜber Brenntag:Brenntag ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien undInhaltsstoffen. Als Bindeglied führen wir unsere Lieferanten und Kunden inerfolgreichen Partnerschaften zusammen. Unsere mehr als 16.600 Mitarbeiterstellen maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Supply-Chain-Lösungenbereit. Die Unterstützung bei technischen Anwendungen und Formulierungen,Markt-, Branchen- und regulatorisches Know-how sowie digitale Lösungen sind nureinige unserer Serviceangebote, mit denen wir ein unvergleichlichesKundenerlebnis kreieren wollen. Unser Portfolio umfasst Spezial- undIndustriechemikalien und Inhaltsstoffe, die von einer erstklassigenLieferantenbasis bezogen werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung, globalenReichweite und lokalen Stärke steht Brenntag an der Seite seiner Partner undsteigert so ihren Erfolg. Wir sind bestrebt, im eigenen Unternehmen und in allenvon uns belieferten Industrien einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leistenund ein profitables Wachstum zu erzielen. Vom Hauptsitz in Essen und von denregionalen Zentralen in Philadelphia, Houston und Singapur aus betreibt Brenntagein einzigartiges weltweites Netzwerk mit mehr als 580 Standorten in 76 Ländern.2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Mrd. Euro (14,8 Mrd.US-Dollar). Die Brenntag-Aktie ist an der Börse Frankfurt notiert (BNR).Pressekontakt:Hubertus SpethmannBrenntag AGCorporate CommunicationsMesseallee 1145131 EssenDeutschlandTelefon: +49 (201) 6496-1732E-Mail: hubertus.spethmann@brenntag.dehttps://www.brenntag.comOriginal-Content von: Brenntag AG, übermittelt durch news aktuell