Brenntag erhöht Dividende

MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine im Zuge eines schwierigen Geschäfts in Amerika eingedampften Ziele 2016 erreicht und erhöht die Dividende.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei leicht um 0,3 Prozent auf 810 Millionen Euro gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Mülheim mit. Der Wert liegt genau in der Mitte der zuletzt angegebenen Spanne. Die Dividende soll um 5 Prozent auf 1,05 Euro je Aktie steigen. 2017 sollen Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) wachsen.