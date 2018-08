Brenntag berichtet für das zweite Quartal 2018 eine Steigerung des operativen EBITDA auf breiter Basis

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Essen (ots) - Brenntag (WKN A1DAHH), der Weltmarktführer in derChemiedistribution, setzt seine positive Geschäftsentwicklung auch imzweiten Quartal 2018 fort: Der Konzern steigerte die wesentlichenKennzahlen deutlich, das operative EBITDA wuchs erneut zweistelligauf Basis von konstanten Wechselkursen. Das erfreuliche Ergebnisberuht vor allem auf einem organischen Wachstum. Vor diesemHintergrund geht Brenntag für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt voneinem deutlichen Wachstum seiner Key Performance-IndikatorenRohertrag und operatives EBITDA aus.Brenntag erwirtschaftete im zweiten Quartal 2018 Umsatzerlöse inHöhe von 3.215,0 Mio. EUR, was einem Plus von währungskursbereinigt12,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht (+7,1% wie berichtet). DerRohertrag wurde währungskursbereinigt um 8,4% auf 677,0 Mio. EURgesteigert (+3,1% wie berichtet). Das operative EBITDA stieg aufBasis konstanter Wechselkurse ebenfalls deutlich um 10,7% auf 231,3Mio. EUR (+4,8% wie berichtet).Das Ergebnis nach Steuern belief sich im zweiten Quartal 2018 auf118,3 Mio. EUR und lag damit über dem Wert des Vorjahresquartals von106,8 Mio. EUR. Daraus leitet sich ein auf die Brenntag-Aktionäreentfallendes Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR ab.Der Free Cashflow lag mit 147,9 Mio. EUR signifikant über demNiveau des Vorjahreszeitraums (123,4 Mio. EUR). Auch im zweitenQuartal 2018 haben die weiter gestiegenen Chemikalienpreise zu einemerhöhten Working Capital geführt. Der Anstieg fiel allerdingsgeringer aus als im Vorjahreszeitraum.Steven Holland, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG: "Wir sindmit der starken Geschäftsentwicklung zufrieden, die auf dembreitgefächerten organischen Wachstum sowie den positiven Beiträgenaus den Akquisitionen basiert. Dies hat zu zweistelligen Zuwachsratenbeim operativen EBITDA geführt. Zusammen mit dem ersten Quartalhatten wir ein gutes erstes Halbjahr 2018 - mit einem organischenWachstum, das das Vorjahr deutlich übertrifft."EMEA mit gutem organischen WachstumIm zweiten Quartal 2018 setzte die Region Europe, Middle East andAfrica (EMEA) ihre positive Entwicklung fort und verzeichnete wiedergesunde Zuwächse bei den wesentlichen Kennzahlen. Beim Rohertragwurde währungskursbereinigt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um6,4% auf 293,5 Mio. EUR erzielt (+4,8% wie berichtet). Das operativeEBITDA wuchs auf Basis konstanter Wechselkurse zweistellig um 10,6%auf 103,0 Mio. EUR (+8,6% wie berichtet).Erneut starke Zuwächse in NordamerikaMit einer erneut starken Leistung in fast allen Kundenindustrienerzielte Brenntag Nordamerika sehr gute Quartalsergebnisse undWachstumsraten. Der Rohertrag erreichte 281,4 Mio. EUR, was auf Basiskonstanter Wechselkurse einer Steigerung um 8,5% gegenüber demVorjahr entspricht (+0,4% wie berichtet). Das operative EBITDA stiegdeutlich um währungskursbereinigt 9,8% auf 108,0 Mio. EUR (+1,3% wieberichtet). Auch im zweiten Quartal 2018 machte sich bei denberichteten Wachstumsraten der Region Nordamerika die Abschwächungdes US-Dollars gegenüber dem Vorjahr bemerkbar.Ergebnisse in Lateinamerika stabilVor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen wirtschaftlichenUmfelds erwirtschaftete Brenntag in Lateinamerika dank seiner breitenregionalen Aufstellung Ergebnisse auf dem Niveau desVorjahreszeitraums. Im zweiten Quartal 2018 erreichte der Rohertrag40,7 Mio. EUR, was einem Wachstum von 2,0% auf Basis konstanterWechselkurse entspricht (-7,7% wie berichtet). Das operative EBITDAlag bei 8,7 Mio. EUR (+0,0% auf Basis konstanter Wechselkurse; -10,3%wie berichtet).Asien Pazifik mit deutlich zweistelligen WachstumsratenDie erneut sehr guten Quartalsergebnisse in Asien Pazifikbestätigen das Segment als aussichtsreiche Wachstumsregion, in derBrenntag weiterhin überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt. AufBasis konstanter Wechselkurse erhöhte sich der Rohertrag gegenüberdem Vorjahreszeitraum um 23,5% auf 57,2 Mio. EUR (+17,0% wieberichtet). Das operative EBITDA wurde währungskursbereinigt um 24,1%auf 19,8 Mio. EUR gesteigert (+17,9% wie berichtet). Neben demstarken organischen Wachstum lieferten die Akquisitionen sehrerfreuliche Ergebnisbeiträge.Weiteres Wachstum für das Geschäftsjahr 2018 erwartetVor dem Hintergrund der Ergebnisse und der Entwicklung derRegionen im ersten Halbjahr 2018 erwartet der Brenntag-Konzernweiterhin ein deutliches Wachstum der Key Performance-IndikatorenRohertrag und operatives EBITDA. Unter der Annahme von unverändertenWechselkursen bis zum Jahresende wird für den Konzern ein operativesEBITDA in einer Bandbreite von 870 bis 900 Mio. EUR prognostiziert.Steven Holland: "Unsere Prognose basiert auf der positivenEntwicklung unseres Konzerns in den ersten sechs Monaten 2018.Sollten die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weltweitweitestgehend unverändert bleiben, können wir auch in der zweitenJahreshälfte weitere Zuwächse in unseren Regionen erwarten. Brenntagbleibt für weiteres Wachstum gut positioniert."Die Kennzahlen Q2 2018 und weitere Informationen finden Sie aufunserer Unternehmenswebsite unter www.brenntag.comÜber Brenntag:Brenntag, der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mitseinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allenbedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen ausbetreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standortenin 74 Ländern und mehr als 16.000 Mitarbeitern. 2017 erzielte dasUnternehmen weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd.US-Dollar). Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzentenund der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstütztseine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneidertenDistributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis vonWeltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen auseiner Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, einumfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wieJust-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung,Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. 