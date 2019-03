Brenntag mit Gewinnplus dank Nordamerika und Europa - Höhere Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

ESSEN (dpa-AFX) - Besser laufende Geschäfte in Europa und Nordamerika haben dem Chemikalienhändler Brenntag zu einem Gewinnplus verholfen.



Aber auch in der Region Asien-Pazifik lief es besser. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Gegenwind kam von ungünstigen Wechselkursen. Der Überschuss stieg im Jahr 2018 auf 462,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Das waren gut 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Von dem Gewinnplus sollen auch die Aktionäre profitieren. Sie sollen für 2018 eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie erhalten - das sind 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 12,55 Milliarden Euro. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (operatives Ebitda) legte um 4,7 Prozent auf 875,5 Millionen Euro zu. Den Löwenanteil seines Umsatzes erwirtschaftet Brenntag in den Regionen Europa mit dem Nahen Osten und Afrika sowie in Nordamerika. Auch im laufenden Jahr peilt Brenntag einen Zuwachs beim operativen Ergebnis an. Das Unternehmen warnte aber zugleich vor einem schwierigen Umfeld./mne/mis