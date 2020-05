Brenntag Aktie: Solide Ergebnisse erzielt

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag hat in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld mit konjunkturellen Eintrübungen sowie fehlenden Impulsen und einer schwachen Nachfrage in Europa solide Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 2,2%, und der Gewinn übertraf mit einem Plus von 1,3% unsere Erwartungen. Der freie Cashflow lag sogar deutlich über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), die wichtigste Steuerungsgröße des Konzerns,



