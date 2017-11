Brenntag Aktie: Alle Regionen haben zum Wachstum beigetragen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag hat auf den ersten Blick starke Halbjahresergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg um 13,3% und der Gewinn um 20,2%. Zu berücksichtigen ist aber, dass der Konzern im Wesentlichen akquisitionsbedingt gewachsen ist und unter dem Strich von einem deutlich besseren Zinsergebnis und einer niedrigeren Steuerquote profitiert hat. Alle Regionen haben zum Wachstum beigetragen. In den USA und Asien hat Brenntag den Umsatz sogar um 20,3% respektive 18,3% gesteigert.

Das Management erwartet einen EBITDA-Anstieg von 810 Mio € auf 820 bis 850 Mio €

Deutlich langsamer hat sich das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) entwickelt. Konzernweit betrug der Anstieg 3,3% auf 421,4 Mio €. Noch enttäuschender war die Entwicklung im 2. Quartal mit einem Plus von nur noch 1,9%. Auch der Jahresausblick kam an der Börse nicht gut an. Das Management erwartet einen EBITDA-Anstieg von 810 Mio € auf 820 bis 850 Mio €.

Nicht darin enthalten sind 25 Mio € für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Lieferkette in Europa, die im 2. Halbjahr anfallen und ab 2018 zu jährlichen Einsparungen von 8 Mio € führen sollen. Hinzu kommen Kosten in noch unbekannter Höhe für die Beseitigung der Schäden an Lagerbeständen und Anlagen in den US-Niederlassungen, die Hurrikan Harvey verursacht hat. Brenntag sprach zudem von Unterbrechungen in der Lieferkette.

