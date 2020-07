Brenntag-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag-Aktie hat den Corona-Crash gut weggesteckt und sich inzwischen über das Vorkrisenniveau hinwegsetzen können. Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen war der Kurs um mehr als 42 Prozent eingebrochen und am 18. März auf ein Mehrjahrestief bei 28,68 Euro gefallen. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Erholungsbewegung. Sie kam zunächst ohne größere Rückschläge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



