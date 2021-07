Brennstoffzellen-Aktien: Reagieren gemischt auf Wasserstoff-Infrastruktur-Deal!

Nikola kündigte am Mittwoch Pläne zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur mit IVECO und OGE von CNH Industrial in Deutschland an. Die Nikola-Aktie gab daraufhin nach.

Die drei werden zusammenarbeiten, um Wasserstoff-Pipelines zu Tankstellen im ganzen Land zu erweitern und Tankstellen für Brennstoffzellen-Fahrzeuge auszubauen. OGE betreibt ein 12.000 Kilometer langes Erdgas-Pipeline-Infrastrukturnetz in Deutschland und Nikola baut schwere Nutzfahrzeuge, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Batterien betrieben



