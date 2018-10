Brenner-Autobahn nach Murenabgang wieder offen

ROM (dpa-AFX) - Nach einem Murenabgang ist die Brenner-Autobahn in Südtirol wieder geöffnet.



Sie sei wieder in beiden Richtungen befahrbar, sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers am Montag. Die wichtige Verkehrsachse war zwischen Brenner und Sterzing auf italienischer Seite gesperrt, nachdem am Sonntag nach einem Unwetter Erdmassen auf die Fahrbahn gerutscht waren. Mehrere Autos wurden erfasst und steckten fest, wie auf Videos der Feuerwehr zu sehen war. Laut lokalen Medien gab es einen Leichtverletzten. Auch die Zugstrecke wurde vorübergehend gesperrt.

Für Montag galt in fast ganz Italien Unwetteralarm. Unter anderem die Regionen Ligurien und Venetien hatten die höchste Warnstufe ausgerufen. Schulen blieben unter anderem in Venetien, Rom, Genua und Teilen der Toskana geschlossen./reu/DP/stw