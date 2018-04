Brendon Hartley unternimmt zum Launch der neuen Scuderia Toro Rosso Casio EDIFICE Limited Edition-Uhrenkollektion Testflug mit Kampfjet

Tokio (ots/PRNewswire) -Brendon Hartley hat sich mit einem Kampfjet in den Himmel überMelbourne begeben, um die neue Scuderia Toro Rosso CasioEDIFICE-Uhrenkollektion, die als Limited Edition erhältlich ist, demultimativen Zeit-Test zu unterziehen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663824/Casio_EDIFICE.jpgDer Neuseeländer Hartley bekam damit eine Kostprobe für denGeschwindigkeitsrausch in einem leistungsstarken Fluggerät. Dasselbstgesetzte Ziel lautete, es vom Flugfeld Essendon über Melbourneaus in Richtung Norden zu einer von seiner Casio EDIFICE festgelegtenSollzeit bis zum Albert Park Circuit zu schaffen, der jüngstAustragungsort des Großen Preises von Australien in der Formel 1 war."Timing ist das A und O in der Formula OneTM - genau wie imDüsenjäger - wo man Geschwindigkeiten von bis zu 750km/h erreichenkann. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung sehr genossen und werdesie mit Sicherheit nie vergessen, aber ich bevorzuge doch sehr dieSorte Tempo, die ich in meinem F-1-Boliden auf der Rennstreckeerlebe! Wir hatten unsere Uhren synchronisiert und haben pünktlichunser Ziel Albert Park erreicht", erklärt Hartley.Das neue Sortiment, die vierte in Partnerschaft mit Scuderia ToroRosso erstellte Serie, verbindet dynamisches Design mitfortschrittlicher Technologie, ganz im Einklang mit dem Markenkonzept'Speed & Intelligence' von EDIFICE.EQB-900TR-2A lässt sich mittels dedizierter Smartphone-Applikationüber Bluetooth® vernetzen und liefert stets die exakte Zeit, an jedemOrt der Welt durch automatischen Abgleich mit einem Zeitserver, derviermal pro Tag über die Smartphone-Anbindung stattfindet.Das Modell EFS-S520TR-1A ist solarbetrieben und mit einemZifferblatt aus Karbonfaser, Solarmodul und kratzfestem Saphirglasausgestattet. Die Modelle EFR-559TR-2A und EFR-559TRP-2A wiederumvermitteln mit ihren auf der 2-Uhr- und 10-Uhr-Position platziertenZeitskalen ein klares Motorsportflair.Scuderia Toro Rosso Teamchef Franz Tost sagt: "Wir freuen uns überdie Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit mit Casio bei derneuesten Casio EDIFICE Limited Edition. Die allerneuesten Modellezeichnen sich durch die markante Farbgebung Rot, Blau und Silber aus.Die Inspiration dazu sind die Farben unseres Formel-1-Rennwagens fürdie Weltmeisterschaft 2018 - der STR13."Wir konkurrieren in einem anspruchsvollen Umfeld, in dem jedeMillisekunde zählt, und Casio mit seinen Markenwerten 'Speed &Intelligence' und seinem Streben nach technischer Exzellenz passtperfekt zu Scuderia Toro Rosso. Die neueste Kollektion in limitierterAuflage steht für exakt diese Eigenschaften".Video-Link: https://vimeo.com/263936789Passwort: Casio2018Pressekontakt:Cameron Kelleher,CK Mediackmedia@hotmail.comTel: +44-7508-276-264Original-Content von: Casio EDIFICE, übermittelt durch news aktuell