Bremerhavens Hotel The Liberty auf Platz 1 der Neueröffnungen / Bundesweiter Wettbewerb: Platz 1 in der Kategorie First Class für Bremerhavens neues Hotel The Liberty (FOTO)

Bremerhaven (ots) -Bremerhaven neues Hotel The Liberty räumt ab: Die renommierteFachzeitschrift Top Hotel zeichnete das im vergangenen Sommer neueröffnete 4-Sterne-Superior-Haus mit dem ersten Platz unter denbundesweiten Neueröffnungen aus.Die Argumentation der Jury: "Das ausgefeilte Storytelling beginntim The Liberty Bremerhaven bereits an der Fassade. Dabei bleibt diean ein Schiff erinnernde Architektur nur der erste Hinweis auf einThema, das sich im Interior des Hotels stringent weiterzieht: dieGeschichte der Auswanderer, die vom örtlichen Kai in eine neue Weltstarten wollten." Damit ging Platz 1 in der Kategorie First Class andas Hotel The Liberty, vor dem Panoramahotel Waldenburg inBaden-Württemberg."Wir freuen uns riesig", so Direktorin Cornelia Meyer, die denPreis gemeinsam mit Walter Brandner, dem geschäftsführendenGesellschafter der Raphael Gruppe, zu der auch das The Liberty zählt,in München entgegennahm. Walter Brandner: "Die Rückmeldungen unsererGäste waren von Beginn an äußerst positiv. Bremerhaven hat uns sehrgut aufgenommen und diese Auszeichnung spornt uns weiter an undzeigt, dass man mit ungewöhnlichen Konzepten erfolgreich sein kann.Erst vor kurzem war das The Liberty vom DSFT (Deutsches Seminarfür Tourismus und gefördert durch das Bundesministerium fürWirtschaft) als barrierefrei zertifiziert worden und gilt als bestesHotel der Seestadt Bremerhaven.Weitere Informationen:www.liberty-bremerhaven.comTelefon: 0471 - 90 2 240THE LIBERTY - Bremerhavens neues Themenhotel im Herzen derHavenwelten, direkt am Deutschen Auswandererhaus, dem faszinierendenKlimahaus und dem Zoo gelegen, setzt neue Maßstäbe in der Seestadt.Die thematische Anbindung an das Deutsche Auswandererhaus und NewYorks Freiheitsstatue als Namensgeberin spiegeln sich in allen 98Zimmer und Suiten wider. Ebenfalls einzigartig in der Seestadt sinddas Restaurant Mulberry Street sowie im Penthouse die NEW YORK BAR,die als angesagtester Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das zur HamburgerRaphael-Gruppe zählende 4-Sterne-Superior-Haus bietet perfekteAussichten über den historischen Hafen hinaus in Richtung Nordsee.www.liberty-bremerhaven.comDie Raphael Hotels sind eine kleine Hotelgruppe mit lauter Perlen:Acht in Hamburg, eines in Schwerin und eines in Bremerhaven. DieSpannweite der unterschiedlichen Häuser reicht von modern undlebendig bis zur feinen Adresse mit eleganter Ausstrahlung. Dabei istjedes Haus eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter, der mitdem jeweiligen Standort harmoniert. Komfort zu maßvollen Preisenvereint mit herzlichem Service ist das Markenzeichen der Gruppe. AlleRaphael Hotels sind im Privatbesitz. Vier Häuser gehören derweltweiten Best Western Hotel-Kooperation an.