Bremerhaven entwickelt innovative MICE-Formate: Maritim tagen. Am Fluss der Zeit! (FOTO)

Bremerhaven (ots) -Die Seestadt positioniert sich als ideenreicher Gastgeber, um imwachsenden Marktsegment "Meetings, Incentives, Conferences andEvents", engl. kurz MICE, zukünftig eine starke Rolle zu spielen.Sowohl in der Bremer Landestourismusstrategie 2025 als auch imkommunalen Tourismuskonzept der Stadt Bremerhaven liegt der Fokus aufeiner deutlichen Zunahme von Kongressen und Tagungen in der größtendeutschen Stadt an der Nordsee. Bremerhaven bietet idealeVoraussetzungen und eine perfekte Infrastruktur für Veranstaltungenvon 50 bis 1.000 Personen.Bremerhaven hat etwas, wovon andere Tagungsdestinationen nurträumen können: sie liegt direkt am Wasser, einzigartigeRahmenprogramme in den Wissenswelten Klimahaus oder DeutschesAuswandererhaus sind fußläufig erreichbar, mitten drin ein modernesConference Center für bis zu 1.000 Gäste, eingebettet in einevielseitige Hotel- und Gastronomielandschaft, die für jedesTagungsbudget das Passende bereit hält.Gemeinsam setzen die BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven, dieTourismusgesellschaft Erlebnis Bremerhaven und das städtische Referatfür Wirtschaft momentan ein Konzept um, das die besonderen ReizeBremerhavens über die bekannten Highlights hinaus herausarbeitet:dazu gehören unentdeckte Locations vom 60er-Jahre Kino bis zumLeuchtturm ebenso wie exzellentes Catering, innovativeVeranstaltungsformate vom Bar Camp bis zum Brown Bag Meeting,Ideenspaziergänge am Deich statt PowerPoint-Präsentationen, GreenMeetings, Resteessen im 4-Sterne-Hotel oder Live Cooking Events.Darüber hinaus ist in Bremerhaven eine besondere Expertise fürzeitgemäße Themen vorhanden, vom Klimawandel oder erneuerbareEnergien über Fisch- und Lebensmittel bis hin zur Logistik derZukunft. Durch bundesweit einzigartige Forschungs- undWissenschaftscluster verfügt die Stadt über herausragendePersönlichkeiten, die Tagungen und Konferenzen ab 2019 mitgestalten.Denn ein wichtiger Teil des neuen MICE-Konzeptes sindschlüsselfertige Themenbausteine, von der Keynote bis hin zuanspruchsvollem (Rahmen)Programm.Kürzlich fand in der Losche, inspirierende Eventlocation in einemehemaligen Wasserturm und in der Alten Druckhalle der NordseeZeitung, die erste Infoveranstaltung statt. BremerhavensOberbürgermeister Melf Grantz betonte in seiner Einführung, dass dieEntwicklung einer starken Destination eine Gemeinschaftsaufgabe sei,"in diesem Fall verbessern viele Köche den Brei", so Grantz. Er riefdie Branche zum Mitmachen auf, ermunterte die Anwesenden, ihr Knowhoweinzubringen. "Dass wir gute Gastgeber sind, haben wir bei derAusrichtung der Nationalen Maritimen Konferenz mit über 800Teilnehmenden unter Vorsitz der Bundeskanzlerin ja schon bewiesen",hob Grantz hervor. Piet Rothe, DeHoGa-Vertreter und BremerhavenerHotelier, regte anschließend an, gemeinsam mit der IHKWeiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für MICE zu entwickeln."Nur, wenn wir richtig gut und besser als alle anderen sind, werdendie Menschen gerne bei uns in der Stadt tagen", so Rothe.In der von der Innovationsberaterin Ann-Cathrin Scheidermoderierten Veranstaltung informierten Vertreterinnen und Vertreteraus den Bereichen Hotel, Catering, Location und Rahmprogrammunterhaltsam über ihre individuellen Angebote. Die Beteiligten warensich einig, dass eine Veranstaltung, die keine besonderen Erlebnisseschafft, ihr Geld nicht wert sei.Bei typisch norddeutschem Steckrübeneintopf, veganer Kürbissuppeund Bier klang der Abend mit dem 1. Bremerhavener MICE-Stammtischaus, der zukünftig mehrmals jährlich in einer anderen interessantenBremerhavener Location stattfinden wird.Pressekontakt:BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung undStadtentwicklung mbHInsa RabbelTel. 0471 94646-926Rabbel@BIS-Bremerhaven.dewww.bis-bremerhaven.deoderbigbenreklamebureau gmbhAgentur für KommunikationAnne Claire BunteTel. 0471 98218208E-Mail: acb@bb-rb.deOriginal-Content von: BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, übermittelt durch news aktuell