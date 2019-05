Bremer Motorräder haben die meisten PS - Brandenburg ist Biker-Hochburg (FOTO)

München (ots) -- Bremer fahren im Schnitt mit 83 PS, Mecklenburg-Vorpommern nurmit knapp 73 PS- CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieMotorradversicherungBremen ist die Hauptstadt der leistungsstarken Motorräder. In derFreien Hansestadt versichern Verbraucher Maschinen mitdurchschnittlich 83,1 PS. Mit ihrer Liebe zu hochmotorisiertenZweirädern sind Bremer im Norden Deutschlands nicht alleine.Ebenfalls vorne im Pferdestärken-Ranking tauchen Niedersachsen mit82,9 PS und Schleswig-Holstein mit 81,8 auf. *Etwas gemächlicher geht es in ostdeutschen Flächenändern zu.Motorradfans aus Sachsen versichern Zweiräder mit durchschnittlich76,9 PS. In Thüringen sind Biker mit 75,0 PS unterwegs. Die geringsteMotorleistung haben Mecklenburg-Vorpommern mit 72,6 PS.Brandenburg ist MotorradlandDeutschlands Biker-Hochburg ist Brandenburg. In keinem anderenBundesland sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr Motorräderunterwegs. Viele Motorradfreunde gibt es außerdem im Saarland und inBerlin. Das geringste Interesse an motorisierten Zweirädern bestehtdagegen in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieMotorrad-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei denCHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefonoder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfall beimAusfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit dem Versicherer.Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweilige Versicherungsspartespezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar.Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sichCHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.*Datengrundlage: alle 2018 über CHECK24 abgeschlosseneMotorradversicherungen. Motorrad-Quote berechnet als Index; Index 1 =Bundesdurchschnitt, Index je Bundesland = Anteil Bundesland anMotorradversicherungen über CHECK24 / Anteil Bundesland an derGesamtbevölkerung. Tabelle mit den Daten zu allen Bundesländern unterhttp://ots.de/GOv06AÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell