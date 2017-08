Bremer Landesbank gehört jetzt komplett zur NordLB

BREMEN (dpa-AFX) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat die Bremer Landesbank (BLB) wie geplant vollständig übernommen.



Die Fusion sei planmäßig vollzogen worden, sagte ein NordLB-Sprecher am Donnerstag. Wegen fauler Schiffskredite war die BLB in Schieflage geraten. Deshalb übernahm die niedersächsische NordLB das Institut zu hundert Prozent. Jetzt wurde die Fusion auch rechtlich vollzogen. Die BLB-Standorte in Bremen und Oldenburg werden zukünftig von einem Regionalvorstand geführt. Auch die NordLB kämpft mit den Risiken von Schiffskrediten, die Reeder möglicherweise nicht zurückbezahlen können. Die Landesbank mit Sitz in Hannover will bis 2020 ein Fünftel aller Stellen im Konzern streichen./fri/DP/stb