Bremer Lagerhaus-Gesellschaft: Meinungen?

Der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft-Kurs wird am 05.01.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Frankfurt mit 12.93 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bremer Lagerhaus-Gesellschaft auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft liegt bei 57,14, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft bewegt sich bei 50, Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Bremer Lagerhaus-Gesellschaft gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,06 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur", der 24,45 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bremer Lagerhaus-Gesellschaft wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Bremer Lagerhaus-Gesellschaft auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.