Kiel (ots) - Betriebsfortführung durch Insolvenzverwalter nachsechs Jahren erfolgreich beendetRund sechs Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über dasVermögen der Camping Fehmarnbelt GmbH & Co. Ferienpark KG hat derKieler Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber von der KanzleiReimer Rechtsanwälte einen neuen Betreiber für den Campingplatz"Strandcamping Fehmarnbelt" gefunden: Die Camping Stadtwaldsee GmbHdes Bremer Geschäftsmanns Andreas Wedemeyer hat die Anlage zur neuenSaison übernommen. "Dies ist eine gute Nachricht für die mehr als 100Dauercamper, hunderte Saisongäste und für die Mitarbeiter desbeliebten Campingplatzes am Meer", sagt Schmid-Sperber. "Ich habelange nach einer dauerhaften und soliden Lösung gesucht, welchenGästen und Mitarbeitern die erforderliche Planungssicherheit gibt.Dies ist nun gelungen."Andreas Wedemeyer besitzt langjährige Erfahrung im Betrieb vonCampinganlagen. Für den rechtssicheren Übergang von Campingbetriebund Grundstück sind jetzt lediglich noch einige juristische Detailszu klären. Die operative Verantwortung liegt bereits vollständig inden Händen des Bremer Investors.Der Campingplatz Fehmarnbelt hatte im Jahr 2011 Insolvenzangemeldet und wurde seitdem von dem Insolvenzverwalter fortgeführt.Seitdem sind Umsatz und Gewinn Jahr für Jahr um jeweils deutlich mehrals zehn Prozent gewachsen. "Diese Ergebnisse haben dem Investor zuRecht Vertrauen in Lage und Kundschaft des Campingplatzes gegeben.Die zahlreichen Investitionen der vergangenen Monate sind auch fürAußenstehende ein positiv sichtbares Zeichen dieses Erfolgs", sagtSchmid-Sperber.