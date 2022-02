Bremer Hafenbilanz: Umschlag liegt über Vor-Corona-Niveau

BREMEN (dpa-AFX) - An den Häfen in Bremen und Bremerhaven sind 2021 mehr Waren und Güter über die Kaikanten gegangen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die zuständige Senatsverwaltung für Häfen gab den Umschlag für das Vorjahr am Mittwoch mit 69,7 Millionen Tonnen an, was einem Plus vom 4,8 Prozent zu 2020 (66,5 Millionen Tonnen) entspreche. Das sei eine Zunahme um 300 000 Tonnen im Vergleich zu 2019. Die coronabedingten Umschlagsrückgänge des Jahres 2020 seien in fast allen Bereichen wettgemacht worden.

Der Gesamtumschlag resultiert aus dem Ergebnis der Hafenanlagen in Bremen-Stadt mit 12,9 Millionen Tonnen (plus 23,6 Prozent) und Bremerhaven mit 56,8 Millionen Tonnen (plus 1,3 Prozent). In beiden bremischen Seehäfen seien mit diesen Zahlen die Umschlagsergebnisse des Jahres 2019 wieder erreicht beziehungsweise in Bremen-Stadt leicht verbessert worden.

In Bremerhaven, einer der zentralen Autoumschlagsplätze Europas, ging das Fahrzeug-Umschlagsvolumen dabei leicht um 0,8 Prozent auf rund 1,7 Millionen Autos zurück. Die Verwaltung verwies auf Angaben des Branchenverbandes Acea (European Automobile Manufacturers' Association), wonach 2021 in Europa etwa 20 Prozent weniger Neufahrzeuge als im Vorkrisenjahr 2019 zugelassen worden seien.

Dies wirke sich auch unmittelbar auf den Fahrzeugumschlag in Bremerhaven aus. Der Automobilumschlag des Jahres 2021 setzt sich zusammen aus etwa einem Drittel im Seeeingang und zwei Drittel im Seeausgang./hr/DP/eas