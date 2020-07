Bremer Fernsehpreis 2020: Regionalwettbewerb der ARD startet / Preisverleihung mit Frank Plasberg am 6. November 2020 in Bremen

Bremen/Köln (ots) - Die ARD steht für Nähe - für Geschichten aus der Region für die Region. Vor 70 Jahren wurde die ARD von den Landesrundfunkanstalten gegründet. Seither gehört das Programm aus den Bundesländern zur DNA der ARD.Auch in diesem Jahr zeichnet die ARD wieder die besten regionalen Fernsehideen aus. Der Fernsehpreis von Radio Bremen steht dabei für innovatives und qualitativ hochwertiges Regionalfernsehen: Heute (6. Juli) startet die Ausschreibung für den Bremer Fernsehpreis 2020.Gesucht werden Beiträge in den Kategorien:- Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag,- Die beste Sendung,- Die beste Moderatorin - der beste Moderator,- Die beste Recherche,- Worauf wir besonders stolz sind,- Die gelungenste Zuschauerbeteiligung,- Das beste regionale Digital-ProjektDeutschsprachige Sender können ihre herausragenden Produktionen - Beiträge, Magazine, Moderationen, Aktionen - aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 beim Regionalwettbewerb der ARD unter www.bremerfernsehpreis.de (https://www.radiobremen.de/unternehmen/bremer-fernsehpreis/) einreichen. Dort sind auch die weiteren Einreichungsbedingungen zu finden. Einsendeschluss ist der 26. August 2020.Über die Nominierung entscheidet eine aus Experten bestehende Vorjury mit- Christian Buch (MDR),- Verena Egbringhoff (WDR),- Jess Hansen (Joker Pictures),- Neele Knetemann (RTL),- Christian Mößner (BR),- Lothar Schmitz (SWR),- Ute Wellstein (hr) und- Gabriele von Moltke (rbb).Geplant ist, die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2020 am Freitag, 6. November 2020, in Bremen zu küren. Moderiert wird die Preisverleihung von dem bekannten ARD-Moderator Frank Plasberg, der auch die Jury leitet.Am Nachmittag soll es wieder das Werkstattgespräch "Trends im Regionalfernsehen", wie auch im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der ARD.ZDF Medienakademie, geben.Der Bremer FernsehpreisDer Bremer Fernsehpreis kürt das Beste im Regionalfernsehen deutschsprachiger Fernsehprogramme und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.Pressekontakt:Radio BremenMaike GerstmannReferentin - KommunikationTelefon: 0421 24641015maike.gerstmann@radiobremen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/4643394OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell