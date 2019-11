Bremer Fernsehpreis 2019: Radio Bremen, rbb, SWR und WDR für besondere Leistungen im Regionalfernsehen ausgezeichnet

Bremen (ots) - Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2019stehen fest: Heute Abend (8.11.19) erhielten acht Produktionen die begehrtenAuszeichnungen des Regionalwettbewerbs der ARD."Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bremer Fernsehpreises2019 ganz herzlich. Sie werden für die besondere Leistung ausgezeichnet, dasKleine groß einzuordnen, das Große begreifbar zu machen und mit Leidenschaftüber das Leben und die Wirklichkeit der Menschen vor Ort zu berichten", so Dr.Yvette Gerner, Intendantin Radio Bremen: "Ihre Beiträge, Sendungen,Moderatorinnen und Moderatoren, Recherchen und Aktionen schaffen den direktenDraht zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Gewinnerinnen und Gewinner desBremer Fernsehpreises 2019 dokumentieren auf beste Art und Weise, wie schön undwie wichtig Regionalfernsehen ist."Die unabhängige Experten-Jury des Bremer Fernsehpreises 2019 mit demVorsitzenden Frank Plasberg kürte bei der Preisverleihung im Radio Bremen-Studiodas Beste im deutschsprachigen Regionalfernsehen.In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" hatgewonnen:Wintermenschen, Landesschau Baden-Württemberg, 08.01.2019, SWR,StuttgartSieger in der Kategorie "Die beste Sendung" ist:Abendschau, 13.10.2018, rbb, BerlinIn der Kategorie "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator" wurdeausgezeichnet:Felix Krömer, buten un binnen, 07.06.2019, Radio BremenGewinner in der Kategorie "Die beste Recherche" ist:Fake-Job-Angebote, SWR Aktuell Baden-Württemberg, 02.05.2019, SWR,StuttgartMcDonald's, buten un binnen, 22.01.2019, Radio BremenIn der Kategorie "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" wurdenausgezeichnet:#lichtbeidernacht, Lokalzeit Ruhr, 21.12.2018, WDR, EssenDen Preis in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" vergabdie Jury an:5 Dinge nach dem Tod, Lokalzeit aus Bonn, 09.08.2018, WDR, BonnDer "Sonderpreis der Jury" ging an:Weltfrauentag, buten un binnen, 08.03.2019, Radio Bremen (in derKategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" nominiert).Durch die Preisverleihung führten Frank Plasberg, ARD-Moderator undJuryvorsitzender, und Radio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch.Musikalischer Star des Abends war Max the Sax. Der österreichische Saxofonist,Komponist und Arrangeur begeisterte mit seiner Mischung aus funky Saxophon,Drums und elektronischen Beats beim Bremer Fernsehpreis.Zuvor fand am Nachmittag unter dem Titel "Trends im Regionalprogramm" dasWerkstattgespräch "Trends im Regionalfernsehen" statt, erstmals inZusammenarbeit mit der ARD.ZDF medienakademie.Livestream der Gala am Freitag, dem 8. November 2019, ab 20 Uhr, und imAnschluss die Aufzeichnung der Gala und die Gewinnerbeiträge aufwww.bremerfernsehpreis.deAktuelles rund um den Bremer Fernsehpreis twitter.com/Bremer_FS_Preis.Fotos von der Verleihung können ab 9. November 2019 bei www.ard-foto.de oderunter presseinfo@radiobremen.de abgerufen werden.Der Bremer FernsehpreisDie Auszeichnung kürt das Beste im Regionalfernsehen deutschsprachigerFernsehprogramme und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. DenPreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autorenerhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende FrankPlasberg.Wer sich dieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuen darf, ermitteltedie Jury, bestehend aus:Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle undMedientrainer),Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlinund Publizistik-Dozent) undBirgitta Weber (u.a. Moderatorin SWR-Magazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!", SWR-Politik-Talk "Pro & Contra" undRedaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz")weitere Informationen unter www.bremerfernsehpreis.deDie Pressemitteilungen von Radio Bremen werden im Internet unterwww.radiobremen.de/presse veröffentlicht.Pressekontakt:Radio BremenPresse und Öffentlichkeitsarbeitpresseinfo@radiobremen.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell