Bremer Fernsehpreis 2019: Nominierte stehen fest / Jury-Vorsitzender Frank Plasberg kürt Gewinner am 8. November in Bremen

Bremen (ots) - Auch in 2019 würdigt und kürt der BremerFernsehpreis, der Regionalwettbewerb der ARD, wieder hervorragendeProduktionen des Regionalfernsehens. 126 Einreichungen gingen beiRadio Bremen, das den Preis im Auftrag der ARD veranstaltet, ein.Jetzt hat die Vorjury mit Christian Buch (MDR), Verena Egbringhoff(WDR), Neele Kneetemann (RTL), Christian Mößner (BR), Lothar Schmitz(SWR), Ute Wellstein (hr) und Gabriele von Moltke (rbb) die bestenFernsehbeiträge mit regionalem Schwerpunkt ausgesucht und nominiert.In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag":- BVG-Jelbi-App-Selbsttest, Abendschau, 11.06.2019, rbb, Berlin- Weltfrauentag, buten un binnen, 08.03.2019, Radio Bremen- Wie läuft's mit 4G? Aktuelle Stunde, 19.03.2019, WDR, Düsseldorf- Wintermenschen, Landesschau Baden-Württemberg, 08.01.2019, SWR,StuttgartIn der Kategorie "Die beste Sendung":- Abendschau, 13.10.2018, rbb, Berlin- Aktuelle Stunde, 12.04.2019, WDR, Düsseldorf- Hessenschau, 12.06.2019, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main- Sachsenspiegel, 28.08.2018, MDR, DresdenIn der Kategorie "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator":- Eva-Maria Lemke, Abendschau, 15.02.2019, rbb, Berlin- Felix Krömer, buten un binnen, 07.06.2019, Radio Bremen- Marcus Werner, Lokalzeit OWL, 17.04.2019, WDR, BielefeldIn der Kategorie "Die beste Recherche" sind nominiert:- Brutale Rituale in der Handball-Jugendakademie in Flensburg,Schleswig-Holstein Magazin, 11.05.2019, NDR, Kiel- Computernetzwerke der Landesbehörden unsicher? Lokalzeit ausDortmund, 16.10.2018, WDR, Dortmund- Fake-Job-Angebote, SWR Aktuell Baden-Württemberg, 02.05.2019,SWR, Stuttgart- McDonald's, buten un binnen, 22.01.2019, Radio Bremen- Serie Schießstände Polizei, Abendschau, 10.09.2018, 13.12.2018,18.01.2019, 21.01.2019 und 22.03.2019, rbb, BerlinIn der Kategorie "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" gehen insRennen:- #lichtbeidernacht, Lokalzeit Ruhr, 21.12.2018, WDR, Essen- Strickaktion, MDR um 4, November 2018 - Februar 2019, MDR,Leipzig- Wohnungsnot im Westen, Aktuelle Stunde, 06.07.2018 und07.07.2018, WDR, DüsseldorfIn der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind":- 5 Dinge nach dem Tod, Lokalzeit aus Bonn, 09.08.2018, WDR, Bonn- 70 Jahre Grundgesetz, Abendschau, 19.05.2019, 20.05.2019,22.05.2019, 25.05.2019 und 26.05.2019, rbb, Berlin- Blind Date mit den Wählern - Rainer Rahn, Hessenschau,11.10.2018, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main- Lungen-Transplantation geglückt, Landesschau Rheinland-Pfalz,28.06.2019, SWR, Mainz- Organspende, Schleswig-Holstein Magazin, 28.-31.05.2019, NDR,KielWer die Preise erhält, entscheidet die Jury des BremerFernsehpreises mitFrank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle undMedientrainer),Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlinund Publizistik-Dozent) undBirgitta Weber (u.a. Moderatorin SWR-Magazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!", SWR-Politik-Talk "Pro & Contra" undRedaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz") und wirdam 8. November 2019 bei der Preisverleihung in Bremen bekanntgegeben.Zuvor findet am Nachmittag unter dem Titel "Trends imRegionalprogramm" ein Werkstattgespräch statt, das Gelegenheit zumAustausch und zur Diskussion bietet.Der Bremer FernsehpreisDie Auszeichnung kürt das Beste im Regionalfernsehendeutschsprachiger Fernsehprogramme und wird von Radio Bremen imAuftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit1974. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unteranderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. WeitereInformationen unter www.bremerfernsehpreis.deFotos können bei www.ard-foto.de und bei angegebenem Kontaktabgerufen werden.