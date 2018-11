Bremer Fernsehpreis 2018: WDR, NDR, rbb, RTL und SWR für besondere Leistungen im Regionalfernsehen ausgezeichnet

Bremen (ots) - Die Gewinnerinnen und Gewinner des BremerFernsehpreises 2018 stehen fest: Am Freitagabend (9.11.18) erhieltenacht Produktionen die begehrten Auszeichnungen desRegionalwettbewerbs der ARD von Radio Bremen-Programmdirektor JanWeyrauch und Frank Plasberg, ARD-Moderator und Präsentator der Gala.Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und Intendant des BayerischenRundfunks:"Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern des BremerFernsehpreises 2018. Mit diesem Preis würdigen wir Journalistinnenund Journalisten, die über die Lebenswirklichkeit der Menschen vorOrt berichten. Die Recherchen, Beiträge, Sendungen und Aktionenzeigen, wie vielfältig und innovativ Journalismus in der Region seinkann - und was er jeden Tag leistet."Die Jury des Bremer Fernsehpreises 2018 mit dem Vorsitzenden FrankPlasberg kürte bei der Preisverleihung im Radio Bremen-Studio dasBeste im deutschsprachigen Regionalfernsehen.Sieger in der Kategorie "Die beste Sendung" ist:Abendschau, 19.12.2017, rbb, Berlin(in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" nominiert).In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" habengewonnen:Blind, RTL Nord, 24.04.2018, RTL, HamburgundKampf um eine albanische Familie, Schleswig-Holstein Magazin,17.08.2017, NDR, Kiel.Den Preis in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind"vergab die Jury an:Sing mich, Aktuelle Stunde, 01.-02.04.2018, WDR, Düsseldorf.Gewinner in der Kategorie "Die beste Recherche" ist:Betrug mit Flüchtlingswohnungen, Hamburg-Journal, 24.04.2018, NDR,Hamburg.In der Kategorie "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" wurdenausgezeichnet:#Abgasalarm, Landesschau Baden-Württemberg, 29.11.2017, SWR,Baden-BadenundNRW summt, Hier und heute, 16.04.2018, WDR, Köln.Der "Sonderpreis der Jury" geht an:Attentat auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein, AktuelleStunde, 28.11.2017, WDR, Düsseldorf (als ganze Sendung in derKategorie "Die beste Sendung" nominiert).In der Kategorie "Die beste Moderatorin/Der beste Moderator"vergab die Jury in diesem Jahr keinen Preis.Musikalischer Star des Abends war Anna Depenbusch. Die renommiertedeutsche Liedermacherin und Chansonnière ist gerade mit neuemSolo-Programm "Das Alphabet der Anna Depenbusch in schwarz-weiß" aufgroßer Deutschland-Tour und machte Station beim Bremer Fernsehpreis.Fotos von der Verleihung können ab ca. 23 Uhr bei www.ard-foto.deoder unter presseinfo@radiobremen.de abgerufen werden.Der Bremer FernsehpreisDen Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Erprämiert regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreicheprominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden, unteranderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.Radio Bremen organisiert den Wettbewerb derFernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD.Wer sich dieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuendarf, ermittelt die Jury, bestehend aus:Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle undMedientrainer),Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlinund Publizistik-Dozent) undBirgitta Weber (u.a. Moderatorin SWR-Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!", SWR-Politik-Talk "Pro & Contra" und Redaktionsleiterin desARD-Politikmagazins "Report Mainz")Weitere Informationen unter www.bremerfernsehpreis.dePressekontakt:Radio BremenDiepenau 10D-28195 Bremenpresse.pr@radiobremen.deTelefon: 0421/24641016Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell