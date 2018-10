Bremer Fernsehpreis 2018: Nominierte stehen fest

Bremen (ots) -Bremer Fernsehpreis 2018: Nominierte stehen festJury-Vorsitzender Frank Plasberg kürt Gewinneram 9. November in BremenAuch in 2018 würdigt und kürt der Bremer Fernsehpreis, derRegionalwettbewerb der ARD, wieder hervorragende Produktionen desRegionalfernsehens. 117 Einreichungen gingen bei Radio Bremen, dasden Preis im Auftrag der ARD veranstaltet, ein. Jetzt hat die Vorjurymit Christian Buch (MDR), Kristina Böker (SWR), Verena Egbringhoff(WDR), Jess Hansen (Joker Pictures), Hans Helmich (DW, vertritt alsVerbindungsredakteur die Jury), Neele Knetemann (RTL), ChristianMößner (BR), Gabriele von Moltke (rbb) und Ute Wellstein (hr) diebesten Fernsehbeiträge mit regionalem Schwerpunkt ausgesucht undnominiertin der Kategorie "Die beste Sendung":- Wir in Bayern, 20.02.2018, BR, München- Abendschau, 20.03.2018, rbb, Berlin- Hessenschau, 03.09.2017, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main- Aktuelle Stunde, 28.11.2017, WDR, Düsseldorfin der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag":- Kampf um eine albanische Familie, Schleswig-Holstein Magazin,17.08.2017, NDR, Kiel- Elke Twesten, Hallo Niedersachsen, 04.08.2017, NDR, Hannover- Würden Sie CSU wählen?, buten un binnen, 18.06.2018, RadioBremen, Bremen- Blind, RTL Nord, 24.04.2018, RTL, Hamburgin der Kategorie "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator":- Sabrina Ilski: live vor Ort bei der Landesgartenschau in BadIburg, RTL Nord, 18.04.2018, RTL, Niedersachsen/Bremen- Jan Starkebaum: Regierungskrise in Niedersachsen, HalloNiedersachsen, 04.08.2017, NDR, Hannover- Dirk Platt: Studiogespräch mit Hans Joachim Schellnhuber,Brandenburg Aktuell, 12.12.2017, rbb, Potsdam-Babelsbergin der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind":- MDR Frühlingserwachen, März und April 2018, MDR, Leipzig- Abendschau, 19.12.2017, rbb, Berlin- Zurück in die Herkunft, zibb, 31.01.-02.02.2018, rbb, Potsdam- Thema der Woche: Volkskrankheit Depression, Hallo Niedersachsen,18.-23.06.2018, NDR, Hannover- 5EuroTräume, RTL Nord, 14.-18.08.2017, RTL, Hannover- Sing mich, Aktuelle Stunde, 01.-02.04.2018, WDR, Düsseldorf- Jetzt mal ehrlich, Lokalzeit OWL, 23.08.2017-10.04.2018, WDR,Bielefeldin der Kategorie "Die beste Recherche" sind nominiert:- Betrug mit Flüchtlingswohnungen, Hamburg-Journal, 24.04.2018,NDR, Hamburg- Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels in NRW / Wer verdientan Flüchtlingen? / Flüchtlinge in Hotels: Wie geht es in Kölnweiter? Aktuelle Stunde, 13.06.2018 / 20.06.2018 / 25.06.18,WDR, Köln- Serie Überlastete Justiz, Abendschau, 19.03.-25.03.2018, rbb,BerlinUm den Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Die gelungensteZuschauerbeteiligung" gehen ins Rennen:- Robur: Sadenbecker See, Brandenburg Aktuell, 24.06.2018, rbb,Potsdam-Babelsberg- #Abgasalarm, Landesschau Baden-Württemberg, 29.11.2017, SWR,Baden-Baden- NRW summt, Hier und heute, 16.04.2018, WDR, KölnWer die Preise erhält, entscheidet die Jury des BremerFernsehpreises mit- Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),- Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),- Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),- Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welleund Medientrainer),- Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks inBerlin und Publizistik-Dozent) und- Birgitta Weber (u.a. Moderatorin SWR-Magazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!", SWR-Politik-Talk "Pro & Contra" undRedaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz")und wird am 9. November 2018 bei der Preisverleihung in Bremenbekannt gegeben.Der Bremer FernsehpreisDen Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974 undprämiert regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreicheprominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden, unteranderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. RadioBremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme imAuftrag der ARD.Weitere Informationen unter www.bremerfernsehpreis.de.Fotos können bei www.ard-foto.de und bei angegebenem Kontaktabgerufen werden.Die Pressemitteilungen von Radio Bremen werden im Internet unterwww.radiobremen.de/presse veröffentlicht.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 BremenTel. : +49/421/246-41050Mail: presse.pr@radiobremen.deWeb: www.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell