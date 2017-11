Bremer Fernsehpreis 2017: Besondere Leistungen im Regionalfernsehen ausgezeichnet

Bremen (ots) -Sperrfrist: 17.11.2017 21:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2017stehen fest: Heute Abend (17.11.) erhielten acht Produktionen undeine Moderatorin die begehrten Auszeichnungen des Regionalwettbewerbsder ARD. Die Jury um den Vorsitzenden der Fernsehpreis-Jury undPräsentator der Gala Frank Plasberg kürte bei der Preisverleihung inBremen das Beste im deutschsprachigen Regionalfernsehen.Sieger in der Kategorie "Die beste Sendung" ist:+ Hallo Niedersachsen vom 27. Juli 2017, NDR, HannoverIn der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" hatgewonnen:+ Dildokreuz an St. Stephani, buten un binnen vom 11. November2016, Radio Bremen, BremenAls "Die beste Moderatorin/Der beste Moderator" wurdeausgezeichnet:+ Anne Willmes, Lokalzeit vom 15. Juni 2017, WDR, EssenIn der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" vergab die Juryzwei erste Plätze:+ #ausgesetzt, Aktuelle Stunde vom 5. April 2017, WDR, Düsseldorf+ Wo bin ich? Naturkundemuseum, MDR Sachsen-Anhalt heute vom 25.September 2016, MDR, MagdeburgIn dieser Kategorie geht außerdem der "Sonderpreis der Jury" an:+ Ansichtssache, Abendschau vom 22. März 2017, rbb, BerlinAuch in der neuen Kategorie "Die beste Recherche" gibt es zweiGewinner:+ Anis Amri, Abendschau ab Januar 2017, rbb, Berlin +Medikamentenversuche an Heimkindern, Schleswig-Holstein Magazin vom11.10.2016, NDR, KielIn der zweiten neuen Kategorie "Die gelungensteZuschauerbeteiligung" geht der Bremer Fernsehpreis 2017 an:+ Herzenssache - Lieblingsmenschen Danke sagen, zibb vom 5.Dezember 2016, rbb, PotsdamFür den richtigen Sound bei der Preisverleihung sorgte derSinger/Songwriter Pohlmann.Bevor die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt wurden, fand unter demTitel "Neue Trends im Regionalprogramm 2017" am Nachmittag wieder dasWerkstattgespräch statt. Rainer Maria Tauber (erfahrenerTV-Journalist, Chef vom Dienst für die Sendung zibb vom rbb undTrainer) führte durch die Veranstaltung mit Vorträgen, Vorführungenund Gesprächen. Max Ruppert (Hochschule der Medien Stuttgart undlangjähriger ARD-Reporter) und Fabian Werba (Drohnen-Pilot undKamera-Operator) referierten zu "Copter Communication -Drohnenjournalismus 2017", Erfahrungen und Denkanstöße zum Thema"Moderation crossmedial" gab Eva-Maria Lemke (Moderatorin von heute+(ZDF)) und Nils Dobrinzsky (Qualitätsmanager SWR) berichtete über"Internationale Trends im Fernsehen".Der Bremer FernsehpreisDen Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. DerPreis gilt als maßgebliche Auszeichnung für regionaledeutschsprachige Fernsehprogramme. Radio Bremen organisiert denWettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD. Wer sichdieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuen darf, entschieddie Jury mit:+ Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),+ Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),+ Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welleund Medientrainer),+ Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks inBerlin und Publizistik-Dozent) und+ Birgitta Weber (u.a. stellvertretende Chefredakteurin beimSüdwestrundfunk und Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins"Report Mainz").Die Jury-Begründungen:"Die beste Sendung"Hallo Niedersachsen vom 27. Juli 2017, NDR, HannoverWenn weite Teile eines Bundeslandes unter Wasser stehen, kann manals Journalist in der Zentrale leicht den Überblick verlieren: Woherrscht Katastrophenstimmung, wo entspannt sich die Lage? DieRedaktion von "Hallo Niedersachsen" behält den Überblick, nimmt dieZuschauer an die Hand und unternimmt mit ihnen eine 30 Minuten langeReise durch die Regionen: souverän, nie alarmistisch! Und immer gutinformiert, was mit dem Einsatz eindrucksvoller Infografiken unterBeweis gestellt wird. Besonderes Lob verdienen die Reporter, die niesich selbst, sondern das Geschehen und die vielen verzweifeltenMenschen in den Vordergrund stellen."Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag"Dildokreuz an St. Stephani, buten un binnen vom 11. November 2016,Radio Bremen, BremenEin Dildo am Kirchturm, klingt, als ließe sich das leichtumsetzen. Doch wie schnell kann eine solche Geschichte insSchlüpfrige abgleiten. Genau das passiert jedoch nicht. Anke Plautzgelingt die sprachliche Gratwanderung mit Bravour. Mit viel Wortwitzund Sinn für Menschen und Situationen entwickelt sie ein humorvollesfeuilletonistisches Kleinod. Auch dank des gekonnten Musik- undStimmeinsatzes entsteht so ein rundum gut komponierter Beitrag, dendie Jury für absolut preiswürdig hält."Die beste Moderatorin/Der beste Moderator"Anne Willmes, Lokalzeit vom 15. Juni 2017, WDR, EssenOb ein Moderator/eine Moderatorin gestählt ist, zeigt sich inbrenzligen Situationen. Zum Beispiel wenn ein Volksfest fast insWasser fällt. Anne Willmes behält nicht nur die Nerven, wenn derSendeablauf über den Haufen geschmissen wird, sondern bleibt socharmant, wie ihre Zuschauer sie kennen. Denn meist steht sie imtrockenen Lokalzeit-Studio in Essen. Was sie da veranstaltet, istgroße Kunst: Wie sie dem Zuschauer klarmacht, dass drei kauzigeVogelkundler, die einem Feldsperling nachstellen, die mitreißendsteSache der Welt sind! Mit ihrer klaren ungekünstelten Sprache machtsie den Zuschauer neugierig auf alles, was in seiner Nachbarschaftpassiert. Eine Moderatorin so auf Augenhöhe mit ihren Zuschauern -das sieht man selten."Worauf wir besonders stolz sind"#ausgesetzt, Aktuelle Stunde vom 5. April 2017, WDR, DüsseldorfAusgesetzt! Schon der Titel suggeriert: Politiker sind peinlich,wenn sie aus ihrer Welt der Gesetzesvorlagen und parteipolitischenKleinkriegen mal in die reale Welt geraten. Mit "#ausgesetzt" gehtbei der "Aktuellen Stunde" eine Fremdschäm-Serie auf Sendung, die esin sich hat: Was passiert mit Politikern, wenn sie in Milieusgeraten, mit denen sie nichts verbindet? Spannend auch die Frage: Wieweit biedern sie sich dem noch nicht überzeugten Bürger an? BeimZuschauen geraten eigene Anschauungen ins Wanken, wennSpitzenpolitiker in der rauen Wirklichkeit versagen. Aber es machtsie irgendwie auch menschlicher; dank der Autorinnen Beate Becker undAstrid Houben.Wo bin ich? Naturkundemuseum, MDR Sachsen-Anhalt heute vom 25.September 2016, MDR, Magdeburg"Wo bin ich?" - der Name der Serie gilt für die Folge"Naturkundemuseum" im doppelten Wortsinn. Denn was das Team um AutorHeiko Cinibulk und Presenter Alex Huth da aus dem Hut zaubern, hatmit einem Museum nur am Rande etwas zu tun: In einer Art Zeitreisefindet sich der Zuschauer völlig überrascht im Gruselkabinett, aufdem Schlachtfeld oder am Königshofe wieder und kommt aus dem Staunennicht mehr heraus. Verstaubte Vitrinen? Das war einmal - das Museumlebt! Dass der Zuschauer das mit viel Spaß überlebt, liegt auch anAlex Huth, der die kreativen Theatereinlagen charmant, mitaugenzwinkernden Moderationen verbindet. Da wird das Raten fast zurNebensache.Ansichtssache, Abendschau vom 22. März 2017, rbb, BerlinKommentare - im Fernsehen immer eine Herausforderung. Dennbildlich anregend sind sie in der Regel nicht. Und deshalb tauchensie in vielen Regionalprogrammen auch kaum noch auf. Florian Eckardtund Ralf Ayen treten den Beweis an, dass das nicht so bleiben muss.Durch den kreativen Einsatz von Grafik, der den Text stützt, ist"Ansichtssache" visuell attraktiv und unterhaltsam. Darüber hinaushaben die Autoren den Mut, ihre Ansicht stringent an den Zuschauer zubringen. Weg mit dem langatmigen Abwägen von Argumenten! DieZuschauer können ja in den sozialen Medien schreiben, was sie stört,was ihnen fehlt, was sie selber denken. Endlich haben Redakteurewieder die Möglichkeit, Diskussionen anzuzetteln."Die beste Recherche"Anis Amri, Abendschau ab Januar 2017, rbb, BerlinSie haben sich dem Wettlauf um die neueste Information rund umAnis Amri gestellt. Seit dem Attentat auf einem BerlinerWeihnachtsmarkt, schaute nicht nur ganz Deutschland auf dieHauptstadt und ihre merkwürdigen Ermittler. Und immer, wenn mandachte, stümperhafter kann es kaum noch sein, legten die rbb-AutorenNorbert Sigmund, Joachim Goll und Thorsten Mandalka noch einmal nach.Neue Fakten über Schlamperei werden nachvollziehbar aufbereitet.Reporterglück? Nein! Investigativen Journalismus in dieser Dichtegibt es nur, wenn Redakteure Experten sind, sich im ganzen Senderzusammenschließen und einen guten Draht zu Informanten haben. DieAbendschau-Redaktion ist offenbar gut organisiert - zur Nachahmungempfohlen!Medikamentenversuche an Heimkindern, Schleswig-Holstein Magazinvom 11.10.2016, NDR, KielAlles fing mit einer E-Mail an. Als dann ein Informant auspackte,erkannten die beiden Autoren Eike Lüthje und Christian Schepsmeierdas Potential dieser Geschichte: Mit viel Energie undjournalistischer Hartnäckigkeit durchwühlten sie Archive, sprachenmit Experten und spürten Opfer auf. So entstanden mehrere packendeBeiträge im Schleswig-Holstein Magazin über Medikamentenversuche anHeimkindern und an Psychiatriepatienten. Die exzellente Recherche,die eindringlichen Gespräche mit Opfern, die einfühlsame Texthaltung- all das macht die Reihe preiswürdig. Dazu gehört auch dieausgezeichnete bildliche Umsetzung. Die Kameraführung und Art derFotografie von Kamerafrau Berit Ladewig ist kreativ und sensibelzugleich und komplettiert die hervorragende Teamleistung."Die gelungenste Zuschauerbeteiligung"Herzenssache - Lieblingsmenschen Danke sagen, zibb vom 5. Dezember2016, rbb, PotsdamWenn einer hartgesottenen Jury beim Ansehen von Beiträgen vorRührung die Tränen in die Augen steigen, dann müssen diese Beiträgeetwas Besonderes sein. Und ja, etwas Besonderes ist demHerzenssache-Team aus der Redaktion zibb gelungen. Auf ihren Aufruf,Menschen Danke zu sagen, gab es Hunderte von Zuschriften.Eindrücklich wird die Reihe jedoch vor allem wegen der Art, wie dieGeschichten komponiert sind und wegen der Reporterin JannaFalkenstein. Unprätentiös, einfühlsam, zurückgenommen, dabei abersehr sympathisch, "öffnet" sie die Menschen. Eine Reihe, die offenbarnicht nur die Jury ins Herz getroffen hat. Fotos sind in Kürze bei http://www.ard-foto.de/ abrufbar.