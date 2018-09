Bremer Agentur gewinnt Ausschreibung bei VW-Tochter

Bremen (ots) - construktiv ist eine der führenden DigitalMarketing Agenturen aus Bremen. Nach drei Jahren erfolgreicherZusammenarbeit setzt Volkswagen Financial Services, Europas größterautomobiler Finanzdienstleister, weiterhin auf die Dienste der OnlineMarketing Profis.Die Bremer Agentur construktiv konnte sich erneut gegen dieMitbewerber durchsetzen und den Etat der Volkswagen FinancialServices AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Volkswagen AG,erfolgreich verteidigen. In den kommenden drei Jahren wird dieAgentur die neue Website des Finanzriesen weiter ausbauen undoptimieren. Der Nutzer und seine Bedürfnisse stehen dabei stets imMittelpunkt."Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Volkswagen FinancialServices für weitere drei Jahre fortsetzen zu dürfen und sehen uns inunserer kundenzentrischen SEO- & Content Marketing-Strategiebestätigt." Jan Schweder, Leiter SEO & Content Marketing, construktivGmbHUm den Auftritt kundenfreundlicher zu gestalten und auch vonSuchmaschinen optimal gefunden zu werden, entschied sich VolkswagenFinancial Services 2015 für einen Relaunch des Webauftritts. Hier kamconstruktiv ins Spiel: Die Bremer Agentur entwickelte eine ContentMarketing- und Suchmaschinenoptimierungs-Strategie und setzte diesegemeinsam mit dem Kunden auf der neuen Webseite vwfs.de um.Darüber hinaus ist die Agentur Ansprechpartner, Ideengeber undBegleiter bei unternehmensinternen Entscheidungen zum Thema DigitalMarketing - und wird die digitale Zukunft des größten automobilenFinanzdienstleisters Europas so maßgeblich mitgestalten.Über Volkswagen Financial ServicesAls Geschäftsbereich der Volkswagen AG sorgen die VolkswagenFinancial Services seit Jahrzehnten erfolgreich für die individuelleMobilität ihrer Kunden. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dieHändler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- undVersicherungs- und Flottenmanagementgeschäft sowie weitereMobilitätsangebote. Mit 19,7 Millionen Verträgen und 15.770Mitarbeitern weltweit (31.12.2017) sind die Volkswagen FinancialServices Europas größter automobiler Finanzdienstleister.Über construktivconstruktiv ist eine Digital-Agentur mit Sitz in Bremen und Berlinund setzt seit über 20 Jahren digitale Marketing-Strategien um. ObContent Marketing, Digital Advertising, Web, SEO, SEA oder SocialMedia: Mit Spirit und dem richtigen Thema zur richtigen Zeit amrichtigen Ort entwickelt die Agentur Lösungen, die zur Zielgruppepassen. Dabei denkt die Agentur stets kreativ undperformanceorientiert. Zu den Kunden von construktiv zählen OBI,Pizza Hut, congstar, Hartje, Robinson, TUI, der WWF uvm. Als eine derwenigen Agenturen ist construktiv zudem mit den BVDW-Zertifikatensowohl für SEO, SEA und Social Media ausgezeichnet.Pressekontakt:Corinna Fritschconstruktiv GmbHHaferwende 128357 Bremenfon +49 421 566270-297cf@construktiv.dewww.construktiv.deOriginal-Content von: construktiv GmbH, übermittelt durch news aktuell