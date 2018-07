Bremens CDU-Chef: CSU sollte Seehofer aus Regierung abziehen

BREMEN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich aus Sicht des Bremer CDU-Landeschefs Jörg Kastendiek durch sein Verhalten im Asylstreit als Regierungsmitglied disqualifiziert.



"Ich finde, dass Herr Seehofer nicht mehr Mitglied der Bundesregierung sein darf", sagte Kastendiek am Dienstag im Interview von Radio Bremen. "Und deswegen bin ich der Meinung, dass die CSU ihn eigentlich abziehen müsste." Seehofer habe sich charakterlich und durch die Art, wie er sich seit dem Wochenende eingelassen habe, als ungeeignet für ein Mitglied dieser Bundesregierung offenbart.

Am Sonntag hatte Seehofer bei einer Sitzung des CSU-Vorstands in München erklärt, er wolle von seinen Ämtern als Parteichef und Innenminister zurücktreten. Nach Gesprächen in der engsten Parteiführung sagte er dann, er werde seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU abhängig machen. Nach einem Kompromiss im Asylstreit kündigte er dann an, er wolle nun doch Minister bleiben./hr/DP/tos