Breitenbach für nur noch einen Boden-Dienstleister an Berliner Flughäfen

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund der jüngsten Streiks an denBerliner Flughäfen plädiert Sozialsenatorin Elke Breitenbach (DieLinke) für eine neue, einheitliche Tarifstruktur für dasBodenpersonal.Breitenbach sprach sich am Donnerstag im rbb-Inforadio dafür aus,dass sich die Flughafengesellschaft - wie früher - einen einzelnenDienstleister für das Bodenpersonal aussucht. Auf diese Weise wärengleiche Arbeitsbedingungen und Löhne garantiert.Wörtlich sagte Breitenbach: "Ich würde ... diesen Weg bevorzugen,weil ich damit garantieren würde, dass das gesamte Bodenpersonal amFlughafen die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleichen Löhnehat.... Mit einer so großen Ausschreibung könnten soziale Standards,arbeitsrechtliche Standards und auch tarifvertragliche Bezahlungdefiniert werden... Insofern wäre das für mich ein sehr guter Weg."Bis 2008 gab es einen einheitlichen Dienstleister an den BerlinerFlughäfen. Inzwischen können sich die einzelnen Fluggesellschaftendie Anbieter selbst aussuchen. Seitdem sind die Löhne gesunken.