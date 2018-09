Breite Zustimmung im Handel: Mehr als zwei Drittel aller girocard Terminals können kontaktlos (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Rund eineinhalb Jahre nach dem bundesweiten Start von girocardkontaktlos haben die Händler in Deutschland bereits mehr als zweiDrittel aller girocard Terminals für das Bezahlen per NFCausgerüstet. Mit Stand Ende Juli 2018 konnten so bereits rund 550.000Terminals kontaktlose Zahlungen im girocard System abwickeln. DieZahl der aktiven Terminals lag im ersten Halbjahr 2018 bei rund820.000. Damit ist zum Start der girocard im Smartphone bei vielenSparkassen und Volksbanken Raiffeisenbanken bereits ein breitesAkzeptanznetz für das Mobile Payment auf Basis der Bank- oderSparkassenkarte gespannt.Mit der Terminalausstattung erfüllt der Handel auch den immerhäufiger werdenden Wunsch der Kunden, berührungslos zu bezahlen. Überalle girocard Transaktionen gerechnet lag der Anteil der girocardkontaktlos Transaktionen im Juli bei rund 9,4 Prozent. Institute,welche bereits besonders viele ihrer girocards mit derkontaktlos-Funktion ausgestattet haben, vermelden bereits Quoten vonüber 12 Prozent. Die positive Entwicklung bestätigt auch Marcel vonHaber, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland unter anderemzuständig für den Bereich Finanzen: "Seit der Einführung von girocardkontaktlos in unseren Filialen ist der Anteil kontaktloser Zahlungenauf rund 14 Prozent bei den girocard Zahlungen gestiegen." Darüberhinaus steigt seit der Einführung des kontaktlosen Bezahlens auch derGesamtanteil elektronischer Zahlungen. "Die girocard kontaktlosentwickelt sich in unseren Filialen sehr positiv und hat unsereErwartungen sogar übertroffen."GfK-Studie belegt positives StimmungsbildDabei sehen die Händler besonders Vorteile für sich selbst, wieeine repräsentative Umfrage der GfK im Auftrag der EURO Kartensystemezeigt. Im Mai 2018 hatten die Marktforscher 351 Einzelhändler,Dienstleister und Kassenpersonal befragt. Demnach sagen etwa zweiDrittel (64 Prozent) der Anbieter berührungsloser Bezahlverfahren,dass diese einfacher sind als andere Bezahlmethoden. Rund die Hälftesieht im regelmäßigen Wegfall der PIN bei Zahlungen bis 25 Euro sogareinen großen Zeitgewinn beim Kassieren. Und für drei Viertel bedeutetdas Angebot mit der Zeit zu gehen.Den Weg ins moderne Bezahlen möchten die Händler mit derDebitkarte der Deutschen Kreditwirtschaft gehen: So sagen 9 von 10Terminalbesitzern (87 Prozent), dass sie die girocard alsZahlungsmittel in ihrem Geschäft in Zukunft nicht missen möchten und63 Prozent sind neue Bezahlarten am liebsten, wenn sie im girocardSystem abgewickelt werden. Diese positive Einstellung teilen nachAnsicht der Terminalbesitzer auch die Kunden. So geben wiederum 87Prozent an, dass die Zahlung mit girocard die von ihren Kunden ammeisten nachgefragte elektronische Bezahlart ist. Die Händler gebendamit ein durchweg positives Signal für die Zukunft des Bezahlens mitdem Smartphone.Über die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt. Nach aktuellem Stand werdendie meisten Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie dieNational-Bank ihren Kunden digitale girocards anbieten.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. Marketing für die girocard und ihrePrepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo(kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip, dieEntwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden derMissbrauchsbekämpfung, zudem die Mastercard-Lizenzverwaltung.Kontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra SchubertMarketing und PRTel.: +49 (0)69 / 97945-4853Fax: +49 (0)69 / 97945-4847presse@eurokartensysteme.derelatio PRNina KufferTel.: +49 (0)89 / 210257-27Fax: +49 (0)89 / 210257-19nina.kuffer@relatio-pr.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell