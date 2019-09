Breite Unterstützung in SPD-Fraktion für Rolf Mützenich

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Aus der SPD-Bundestagsfraktion gibt es breite Unterstützung für Rolf Mützenich, der sich um den Fraktionsvorsitz bewirbt. "Bei den Verhandlungen zum Klimapaket hat Rolf Mützenich die Fachebene so eng eingebunden, wie ich es selten erlebt habe. Er setzt auf Inhalt statt auf Effekthascherei", sagte der Chef der Parlamentarischen Linken innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).

"Rolf Mützenich ist sich immer treu geblieben, absolut glaubwürdig und kollegial", fügte Miersch hinzu. Achim Post, Chef der NRW-Landesgruppe, sagte dem RND: "Ich kenne und schätze Rolf Mützenich seit mehr als 30 Jahren. Seitdem ist er in jeder Funktion immer der alte geblieben: Bescheiden und freundlich, aber auch kompetent und zielorientiert." Mützenich sei "genau der richtige Vorsitzende zur richtigen Zeit", so Post weiter. "Für mich ist er nicht nur ein guter Freund, sondern ein Politiker mit großer Integrationskraft." Sowohl Miersch, als auch Post waren selbst als potenzielle Kandidaten für die Fraktionsspitze gehandelt worden. Auch unter jüngeren Parlamentariern genießt Mützenich großen Rückhalt. Seeheimer-Sprecher Dirk Wiese sagte dem RND: "Rolf Mützenich ist ein sehr geschätzter Kollege. Er hat stets ein offenes Ohr, hört zu und ich persönlich schätze seine ruhige sachliche, aber klare Herangehensweise sehr." Die Bielefelder Abgeordnete Wiebke Esdar sagte, man merke Mützenich an, dass er in sich ruhe. "Umso stärker wirkt dann, wenn er klar Position bezieht und Grenzen setzt. Das wird auch der Koalitionspartner zu spüren bekommen", so Esdar. Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles führt Mützenich die SPD-Fraktion kommissarisch. An diesem Dienstag stellt er sich regulär für das Amt zur Wahl.

Foto: über dts Nachrichtenagentur