Das Content-Netzwerk funk stößt drei Jahre nach dem Start in derjungen Zielgruppe auf breite Akzeptanz: 73 Prozent der 14- bis 29-Jährigenkennen funk oder eines der funk-Formate. Auf YouTube, einer der zentralenAusspielplattformen, konnte funk mit Ende des dritten Quartals bereits über eineMilliarde Aufrufe generieren. Dieser Wert liegt um 36 Prozent höher als noch imJahr 2018.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut erklärte vor dem Fernsehrat in Magdeburg, funkhabe sich vom Newcomer zu einem wichtigen Bestandteil des öffentlich-rechtlichenAngebots entwickelt. Bellut: "Zwischen dem ZDF und funk gibt es einenfruchtbaren Austausch. Wir zeigen einige unserer funk-Formate auch im TV, wiezum Beispiel die Webserie 'DRUCK' bei ZDFneo. Das junge Angebot ist außerdemeine beachtliche Talentschmiede." So moderierten etwa Aminata Belli ("followme.reports") und Mirko Drotschmann ("MrWissen2go Geschichte") dieEuropawahl-Sendung "Mein erstes Mal".Im Jahr 2019 lieferte das ZDF insgesamt 22 Formate für funk. Darunter diefiktionale Serie "DRUCK", die mit 64 Millionen Views die erfolgreichste vom ZDFbetreute funk-Produktion ist. Besonders erfolgreich waren auch dieInformationsangebote "follow me.reports" (16,64 Millionen Views in den erstendrei Quartalen 2019) und "Dinge erklärt - kurzgesagt" (27,62 MillionenSichtungen in den ersten drei Quartalen 2019).