Breitbandausbau und Multiprojektmanagement halten Assure Consulting auf Erfolgskurs

Wehrheim (ots) - Neukunden vom Dax-Konzern bis hin zu öffentlichenAuftraggebern, zahlreiche Projekte im Bereich Breitband- und 5G-Ausbau sowiesteigender Beratungsbedarf im Multiprojektmanagement vonDigitalisierungsvorhaben lassen Assure Consulting 2019 erneut an das Ergebnisdes Rekordjahres 2018 anknüpfen. Auch als Arbeitgeber haben dieProjektmanagement-Experten ihre herausragende Position mit der siebtenAuszeichnung in Folge im Great Place to Work®-Ranking bestätigt. Um Bewerber undKunden noch zielgerichteter anzusprechen, hat Assure Consulting in diesem Jahraußerdem seinen Markenauftritt überarbeitet und die Kommunikation in densozialen Netzwerken ausgebaut."Dass wir nach dem Rekordjahr 2018 noch einmal so gut abschneiden, ist mehr, alswir erwarten durften", freut sich Unternehmensgründer und GeschäftsführerNicolaus von Gersdorff. "Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: zum einenden Ausbau unseres Geschäfts im Bereich Telekommunikation, zum anderen dieTatsache, dass immer mehr Unternehmen viele Projekte gleichzeitig durchführenund dabei professionelle Unterstützung im Multiprojektmanagement brauchen."So hat Assure Consulting in den zurückliegenden Monaten verschiedeneGroßprojekte im Rahmen der Digitalisierung und beim Ausbau derBreitband-Infrastruktur und der 5G-Versorgung betreut. In diesem Zusammenhangsteht auch der Beitritt zum Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO e.V.)."Wir haben uns dem BREKO angeschlossen, um uns aktiv mit anderen Mitgliedern zuvernetzen", erklärt Geschäftsführer Tim Schmidt. "Nachdem wir in den vergangenen15 Jahren das Projektmanagement für mehr als 100 Infrastrukturprojekte imTelekommunikationsbereich übernommen haben, sehen wir hier eine optimalePlattform, unsere Expertise in den anstehenden Breitband-Ausbau einzubringen."Steigende Anforderungen an das Projektportfolio-ManagementAuch die veränderte Projektlandschaft hat dem Unternehmen in den vergangenenMonaten in die Hände gespielt. So hat sich laut von Gersdorff die Nachfrageinsbesondere im Bereich Digitalisierung verschoben. Die Projekte seien zunehmendkompakter, würden ergebnisorientierter und häufig agil geführt. "Die einzelnenProjekte werden zwar eher kleiner, aber ihre Zahl steigt stetig. Dadurch steigenauch die Anforderungen an das Multiprojektmanagement, etwa im Hinblick aufAbhängigkeiten der verschiedenen Projekte untereinander." Gleichzeitig gehe esin immer mehr Kundenprojekten darum, klassische und agileProjektmanagement-Methoden zu integrieren und das Projektportfolio professionellzu steuern.Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2019 war der umfassende Brand Relaunch desUnternehmens. Er verfolgt das Ziel, Kunden und potenzielle Bewerber besseranzusprechen, soll aber auch das gegenüber den Anfangsjahren deutlich erweiterteLeistungsportfolio widerspiegeln.Auch als Arbeitgeber weiter hoch im KursIm Arbeitgeber-Ranking Great Place to Work® erzielte Assure Consulting 2019gleich mehrfach Top-Platzierungen: So landeten die Projektmanagement-Expertensowohl im bundesweiten Wettbewerb als auch im Ranking für Hessen und dieBeratungsbranche auf den ersten Plätzen. Zu den Erfolgsrezepten desmittelständischen Anbieters zählt unter anderem seine mitarbeiterorientiertePersonalentwicklungsstrategie, die auf Wertschätzung und ein intensivesMiteinander setzt.Mit der diesjährigen Auszeichnung zählt Assure Consulting bereits zum drittenMal in Folge zum Kreis der besten Arbeitgeber in der Beratung (Platz 5 in derGrößenklasse 50 bis 250 Mitarbeiter). Als einer der besten Arbeitgeber in Hessen(ebenfalls Platz 5) wurde das Unternehmen nach 2018 das zweite Malausgezeichnet. Wie im Vorjahr darf es sich als "Leading Employer 2019" außerdemwieder zu den besten 1 Prozent aller Arbeitgeber in Deutschland zählen.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen fürProjektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekteund Multiprojektsituationen erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methodender Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationenvoranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 130 Mitarbeiter.