Breitbandausbau in Sachsen mit stärkstem Zuwachs aller Bundesländer

DRESDEN (dpa-AFX) - Der Ausbau des schnellen Internets in Sachsen kommt voran.



Der Freistaat verzeichnet laut den neuesten Zahlen aus dem Breitbandatlas der Bundesregierung den größten Zuwachs aller Bundesländer bei der Breitbandversorgung, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. "Wir haben im Jahr 2018 einen großen Schritt nach vorn gemacht. Insgesamt stehen 700 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren bereit", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Die große Herausforderung für Kommunen und Kreise bestehe nun vielmehr, sich ausreichende Kapazitäten bei den gut ausgebuchten Tiefbaufirmen zum Verbauen der Kabel zu sichern./jan/DP/mis