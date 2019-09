Breitbandausbau: Glasfaser? Nicht vorhanden. Förderung? Bürokratiemonster.

Stuttgart (ots) - Nach wie vor schleppt sich der Breitbandausbauin Baden-Württemberg vor sich hin. Mit 6% bei denGlasfaser-Hausanschlüssen ist noch enormes Ausbaupotenzial vorhanden.Bundesweit sind 9% der Haushalte per Glasfaser angebunden. [1][2] DiePiratenpartei fordert die Zukunftsfähigkeit der Anschlüssesicherzustellen und die Diskrepanzen zum ländlichen Raum zu beheben."Bald ist es 2020 und alles mit 30 Mbit/s gilt als versorgt, dasist nicht zeitgemäß. Streaming-Dienste gehören zum Alltag derMenschen, immer höhere Auflösungen benötigen auch mehr Bandbreite,IoT hält in viele Haushalte Einzug", kommentiert Borys Sobieski."Selbst in den 'unterversorgten' Gebieten ist keine schnelle undunkomplizierte Lösung in Sicht. Mit dem Markterkundungsverfahrenzieht sich solch ein geförderter Ausbau über Jahre. Die Leidtragendensind die Bürger und auch die Mittelständler und Kleinunternehmer diesich einen eigenfinanzierten Ausbau nicht leisten können. Dabeibietet schnelles Internet viele Möglichkeiten den TechnologiestandortBaden-Württemberg voranzubringen und auch das Klima zu schonen, etwamit Videokonferenzen."Ein Gutachten des TÜV Rheinlands bestätigt: mit der aktuellenFörderung werden 2025 gerade einmal gut 70% der Anschlüssegigabitfähig sein, das selbstgesteckte Ziel der Regierung sind 100%.Der TÜV beschreibt den Ausbau bis 2025 als "kaum mehr realistisch",das benötigte Fördervolumen wird bei 1,6 bis 2 Milliarden Eurofestgesetzt. [3] Laut der FAZ beträgt die Zeit je nach Projektzwischen Beantragung der Fördermittel und dem Beginn des Bauprojektsnicht selten 25 Monate. [4]"Ziele stecken kann jeder, die wahrliche Arbeit steckt darin, sieauch einzuhalten. Das ist der Punkt, an dem die Landesregierungversagt. Ich hoffe schwer, dass die Regierung nicht am Ausbau spartund vermehrt auf Super-Vectoring setzt. Diese Technologie wird nichtweit reichen. Die Glasfaser muss bis in die Haushalte reichen, wennwir ein Netz aufbauen wollen, dass für die Anforderungen der nächstenJahre oder Jahrzehnte ausreichend sein soll", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/NjUrXG[2] http://ots.de/eg04qX[3] http://ots.de/e0S40R[4] http://ots.de/7ZxSk3Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell