Breitbandanschluss und nix dahinter? (FOTO)

Aachen (ots) -Schnelles Internet überall? In Deutschland ist das leider immernoch Zukunftsmusik. Das zeigt der aktuelle Speedtest Global Index vonOokla. Für diese Statistik erfasst das Unternehmen MillionenGeschwindigkeitstests von Nutzern aus aller Welt. In der darausermittelten Rangliste schneidet Deutschland wenig überragend ab. Umso wichtiger ist ein starkes Heimnetz, damit Nutzer aus ihrenlangsamen Internetanschlüssen das Meiste herausholen.Deutschland surft mit angezogener HandbremseMit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 69,42 Mbps imDownstream liegen deutsche Internetzugänge zwar über dem weltweitenDurchschnitt von 57,91 Mbps, aber im Speedtest Global Index reichtdas dennoch lediglich für Platz 31. Spitzenreiter im globalen Rankingist Singapur mit 199,62 Mbps. Auch unsere europäischen Nachbarnbelegen weitaus bessere Plätze: Frankreich befindet sich mit 109,83Mbps auf Platz 14 und Rumänien schafft es mit 136,95 Mbps sogar aufPlatz 4.Glasfaserausbau: Lange Leitung statt Turbo-NetzDas schlechte Abschneiden überrascht kaum. Die OECD (Organisationfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) veröffentlichteim Februar 2019 Zahlen, denen zufolge zum 2. Quartal 2018 lediglich2,63 Prozent der deutschen Breitbandanschlüsse per Glasfaserkabelangebunden waren. Im Breitband-Update der OECD landet Deutschlanddamit auf Platz 33 der 38 erfassten Länder - ein deutlicher Abstandzum Spitzenreiter Korea (78,46 Prozent).Auch das WLAN kriecht im SchneckentempoDa die deutsche Breitbandinfrastruktur im internationalenVergleich so hinterherhinkt, ist es umso entscheidender, aus demverfügbaren Datendurchsatz das Optimum herauszuholen. Weil dasVerlegen von Kabeln oftmals schwierig, schlichtweg unansehnlich oderbeim Überbrücken mehrerer Stockwerke unmöglich ist, werden häufigWLAN-Repeater eingesetzt. Das Repeater-Problem: Aussetzer bei derVerbindung, Abbrüche bei Videotelefonie und eine schlechte Auflösungbeim Online-Streaming. Der Grund: Repeater nutzen als sogenanntestechnisches "Backbone" WLAN, das aber durch Wände und Decken starkausgebremst wird.Starkes WLAN mit PowerlineDoch es geht auch anders: Durch die Kombination ausweiterentwickelter Powerline-Technologie und modernstenWLAN-Funktionen landet die vom Service-Provider gelieferteInternetgeschwindigkeit verlustfrei bei sämtlichen Endgeräten.Powerline nutzt dabei die vorhandenen Stromleitungen, um dasInternetsignal an jede gewünschte Steckdose zu transportieren.Massive Decken oder dicke Wände sind so kein Hindernis mehr. In dieneuen Powerline-Adapter sind zudem WLAN-Mesh-Funktionen integriert.Durch diese neue WLAN-Technologie entsteht ein großer WLAN-Schirm imganzen Zuhause, der das WLAN auch in die hinterste Ecke bringt. Sokann ein Videotelefonat auch beim Gang vom Dachgeschoss in den Kellergeführt werden, ohne dass zwischendurch die Verbindung stockt.Produkte wie devolo Magic, welche die neueste Generation derPowerline-Hochleistungschips nutzen, bieten zudem genugLeistungsreserven für den Glasfaserausbau mit deutlich höherenVerbindungsgeschwindigkeiten für schnelles WLAN im ganzen Zuhause.Pressekontakt:devolo AGMarcel SchüllCharlottenburger Allee 6752068 AachenTel.: +49 241 18279-514marcel.schuell@devolo.deOriginal-Content von: devolo AG, übermittelt durch news aktuell