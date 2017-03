Breitband-Technologie mit Spitzengeschwindigkeit seit Jahren verfügbar / Übertragungsgeschwindigkeit von 1,8 Gigabit wäre flächendeckend möglich / Kabellose Infrastruktur durch Neutrino-Prinzip

Berlin (ots) - Die ungenügenden Werte der Breitbandgeschwindigkeitfür Internetnutzer, soeben von der Bundesnetzagentur erhoben, ließensich rasch verbessern. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindtkennt bereits ein Gerät, mit dem eine Übertragungsgeschwindigkeit von1,8 Gigabit pro Sekunde (Gbit/sec) möglich ist. Das ist rund 36 Malschneller als der heutige Standard, und das mit nur einem Drittel derKosten für leitungsgebundene Lösungen.Am 3. November 2015 wurden dem Minister in seinem Büro in Berlindas Gerät mit der Bezeichnung "Neutrino Smart Net BreitbandTransponder" und die kabellose Übertragung von Daten zwischen einemSender und einem Empfänger vorgeführt.Das bereits voll funktionsfähige Gerät arbeitet ohneÜbertragungskabel, es benötigt zur Zeit nur noch ein Kabel für dieStromversorgung. Künftig fällt sogar dieses Kabel weg: Gegenwärtigwerden die Breitband-Transponder mit modernerNeutrino-Kraftwerks-Energielösung ausgestattet, sodass jedes Gerätvöllig autark verwendet werden kann. Mit der Neutrino-Technologie(Neutrino Smart Network) werden etwa 25 spezialbeschichtete Folienjene 70 Watt erzeugen, die das Gerät für seine Stromversorgungbenötigt.Mit dieser schnellen Datenübertragung ließe sich etwa eineOperation durch einen Arzt in den USA mit Hilfe eines Roboters inEchtzeit in Deutschland durchführen, oder das Laden einesneunzigminütigen Farbfilms würde nur zehn Sekunden dauern, erläutertProfessor Dr. Günther Krause, Vorsitzender des WissenschaftlichenBeirats der Neutrino-Gruppe. "Es gibt diese Lösungen bereits, dahergeht das Gejammere über zu schlechte Datenübertragung auf die Politikzurück, da die vorhandenen Lösungen nicht genutzt werden."Das Gerät lässt sich auf 360 Grad einstellen, sodass eine Stadt,in der eine genügende Anzahl davon installiert wird, dieultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeit flächendeckend nutzen kann.Da die Daten mit Hilfe einer Richtoptik auch zehn Kilometer weitübertragen werden können, lassen sich auch einsam gelegene Bauernhöfeoder Hotels versorgen, ohne dass die hohen Leitungskosten anfallen.Die Technologie basiert auf einem sowohl zentral als auchdezentral steuerbaren intelligenten Übertragungsnetzwerk drahtlosmodular koppelbarer Breitband-Netzwerkkomponenten. Versorgt werdenstationäre und mobile Nutzer jeglicher Audio-, Video- undDatenkommunikations- und Informationsdienste. Die Anwendung eignetsich für die Kommunikation von Mensch zu Mensch (PtP), Mensch zuMaschine (PtM) und Maschine zu Maschine (MtM).Die Bundesnetzagentur hatte dieser Tage eine Studieveröffentlicht, wonach die Versprechungen von Providern mit"Highspeed-Internet" und Spitzen-Übertragungsraten in der Praxis kaumeingehalten werden. Messungen von rund 160.000 Festnetz- undMobilanschlüssen ergaben demnach, dass nur zwölf Prozent derAnschlüsse im Festnetz und nur fünf Prozent bei Mobilfunkanschlüssendie vertraglich zugesicherte Maximalgeschwindigkeit tatsächlichgeliefert wird. Die Bundesnetzagentur erwägt, gegen einzelneUnternehmen Verfahren durchführen.Die Bundesrichtlinie zum Breitbandausbau hat zum Ziel, dassbundesweit zukünftig Bandbreiten von mindestens 50 Megabit proSekunde (Mbit/s) bei den Teilnehmeranschlüssen gewährleistet werdenkönnen. "Zu wesentlich geringeren Kosten könnte es mit den 1,8Gbit/sec längst ein Vielfaches davon geben", betont Günther Krause.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 726262700E-Mail: heiko.schulze.bpk@gmail.comOriginal-Content von: Berliner Korrespondentenb?ro, übermittelt durch news aktuell