Breeze Airways: Bereit für den Abflug!

Breeze Airways, die neue Fluggesellschaft des Gründers der JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU), David Neeleman, hat die endgültige Genehmigung des US-Verkehrsministeriums (DOT) erhalten, den Betrieb aufzunehmen.

Neeleman, der auch die kanadische WestJet Airlines Ltd., die brasilianische Azul Airlines und die inzwischen aufgelöste Morris Air gegründet hat, kündigte erstmals 2018 Pläne für eine neue Fluggesellschaft unter dem Namen Moxy an, die dann in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung