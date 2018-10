Breaking new ground: Auftakt zum new.New Festival 2018 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Heute startete das dreitägige new.New Festival in derHanns-Martin-Schleyer-Halle, bei dem sich alles um das Thema"Intelligence X.0" und Chancen der digitalen Transformation dreht. 50Start-ups, 30.000 Euro Preisgeld - beim CODE_n CONTEST präsentierenjunge, internationale Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf demFestival einer fachkundigen Jury."Der Austausch zwischen Start-ups, renommierten Marken sowieVertretern aus Politik und Forschung ist das A und O bei derEntwicklung neuer Geschäftsmodelle und Innovationen. Denn die Chancender Digitalen Transformation lassen sich am besten gemeinsamergreifen", erklärt Ulrich Dietz, Chairman von CODE_n.Baden-Württemberg: attraktiver StandortStarke Partnerunternehmen unterstützen das Festival. DurchFörderung von Innovationen soll das Bundesland für junge Talente undGründer weiterhin attraktiv bleiben. "Wir freuen uns sehr, Teil desnew.New Festivals zu sein. Für uns ist es die perfekte Plattform,Daimler und Lab1886 als innovativen Arbeitgeber zu präsentieren. Wirwollen hier neue Talente entdecken, Impulse und Ideen sammeln und unsmit Vordenkern und Pionieren der Tech-Szene austauschen. DennInnovationen entstehen nicht nur an den bekannten Hotspots wie Berlinoder dem Silicon Valley - sondern auch hier Stuttgart, derGeburtsstadt des Automobils", erklärt Susanne Hahn, Leitung Lab1886Global bei der Daimler AG.Das Technologieunternehmen GFT Technologies begleitetFinanzinstitute bei der digitalen Transformation; nun baut esverstärkt sein Lösungsangebot für Industriekunden aus. "Wir werdenunsere Kompetenz im Bereich neuer Technologien wie KünstlicherIntelligenz und Blockchain nutzen und so neue Geschäftsfeldererschließen. Das new.New Festival ist deshalb für uns die perfektePlattform, um mittelständischen Industrieunternehmen erstmalig unsereinnovativen Lösungen zu präsentieren", erklärt Marika Lulay, CEO vonGFT.Großer Partner der Veranstaltung ist zudem das LandBaden-Württemberg. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Krautbestätigt: "Mit dem Festival positioniert sich Baden-Württemberg alsgewichtiger Innovationstreiber. Unser Netzwerk 'Start-up BW' fördertden Austausch aufstrebender Unternehmen und ansässiger Partner. Dasnew.New Festival gibt uns die Möglichkeit, das enorme Potenzialunseres Landes auch einem internationalen Publikum zu präsentieren".Pressekontakt:PressekontaktLena GaedeCODE_n CommunicationsTel.: +49 711 219 505-91E-Mail: press@code-n.orgCODE_nist ein branchenübergreifender Innovationshub für Entrepreneure,ambitionierte Gründer und etablierte Unternehmen. Im Fokus steht dieFörderung neuer, nachhaltiger digitaler Geschäftsmodelle.www.newnewfestival.comOriginal-Content von: CODE_n, übermittelt durch news aktuell