'Breaking Point. Searching for Change': 7. Triennale der Photographie in Hamburg eröffnet (FOTO)

Hamburg (ots) -Die 7. Triennale der Photographie Hamburg ist eines der größtenFotofestivals der Welt und in seiner 2018er Ausgabe unter dem Motto"Breaking Point. Searching for Change" so politisch wie nie zuvor.Von Juni bis September finden in Kooperation mit den großen HamburgerMuseen, Kulturinstitutionen, Galerien und 320 Künstlern über 250Veranstaltungen und Ausstellungen an 50 Orten in Hamburg statt undmachen die Stadt zum internationalen Fotomekka des Sommers.Die Triennale, die auf eine Initiative des Hamburger Fotografenund Sammlers F.C. Gundlach zurückgeht, wird seit 1999 alle dreiJahre organisiert und hat ihren Mittelpunkt im "Haus derPhotographie", dessen offene Stahlglas-Architektur den passendenRahmen für spektakuläre Fotoausstellungen bietet. Direkt vor demFotomuseum bieten zum großen Eröffnungsfestival vom 7. bis 17. Juni40 Container Platz für Ausstellungen, Diskussionen, Workshops undPartys.Unter der künstlerischen Leitung von Krzysztof Candrowicz bietetdas diesjährige Festival bis in den September hinein mit 250Veranstaltungen mehr Ausstellungen als je zuvor. Das Motto "BreakingPoint. Searching for Change" reflektiert die momentanen ökologischen,sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen durch denBlickwinkel der Fotografie.Ein weiteres Highlight des Eröffnungsfestivals ist die Rückkehrder schwimmenden Fotografie-Plattformen [2Boats], auf denen sich dieFotografen Claudius Schulze und Maciej Markowicz im vergangenen Jahrals Botschafter von Hamburg und Berlin innerhalb des Kunst-Projektes"Übermut Project" und Vorboten der Triennale auf eine mehrmonatigeReise durch die Flüsse und Kanäle Europas begeben haben. Beidebeschäftigten sich mit den Themen Umwelt, Urbanität und Fotografie:Schulzes Boot funktionierte unter dem Titel "Die Eroberung desUnwahrscheinlichen" als Diskussionsort. Markowicz' "Obscurabus" isteine überdimensionierte Camera Obscura.Weitere Informationen unter www.phototriennale.de. Wer den Besuchder Triennale mit einem Kurztrip nach Hamburg verbinden will, findetunter www.hamburg-tourismus.de die passenden Angebote.Kontakt:Hamburg Tourismus GmbHMedia RelationsFlorian Schleinig+49(0)40-30051459schleinig@hamburg-tourismus.dewww.mediarelations.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell